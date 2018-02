Capitala tenisului românesc se mută la Cluj

Oficialii Federatiei Romane de Tenis au hotarat ca meciul Romania – Maroc din turul 2 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, sa se desfasoare in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Astfel, după consultări cu componenții echipei României și cu căpitanul nejucător Gabriel Trifu, s-a decis ca meciul să se joace în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Suprafața de joc va fi anunțată ulterior. “Ne face o mare plăcere să revenim la Cluj-Napoca, în impresionanta Sala Polivalentă, acolo unde Naționalele de tenis ale României au fost atât de bine primite”, a spus Răzvan Itu, vicepreședinte al Federației Române de Tenis, pentru site-ul FRT. Meciul Romania – Maroc se va disputa in perioada 7-8 aprilie, adica in weekend-ul Pastelui ortodox in Romania. Tot in Sala Polivalenta din Cluj se va disputa si meciul Romania – Elvetia din Fed Cup in perioada 21-22 aprilie. Echipa de Cupa Davis a Romaniei a mai jucat in Sala Polivalenta din Cluj meciul cu Spania.