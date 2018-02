CSM Satu Mare – U Cluj Napoca, în primul meci al fazei a 2-a

Week-end-ul trecut s-au desfasurat ultimele meciuri din campionatul regulat al sezonului 2017-2018, astfel ca s-au aflat si echipele ce participa la cele 2 turnee (locurile 1-5 si 6-9) ce vor avea loc in perioada 10-11.03.2018 si 16-18.03.2018. Momentan nu sunt cunoscute locatiile unde se vor desfasura turneele. CSM Satu Mare a terminat campionatul regulat pe locul 2 cu 27 de puncte (11 victorii si 5 infrangeri). Pe primul loc s-a clasat Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – 31 de pcte (15 victorii si 1 infrangere), locul 3 este ocupat de Olimpia Brasov – 25 pcte (9 victorii si 7 infrangeri), locul 4 este ocupat de CSBT Alexandria cu 24 pcte ( 8 victorii si 8 infrangeri), iar pe ultimul loc (locul5) din aceasta grupa este formatia CS Universitatea Cluj-Napoca cu 24 pcte (8 victorii si 8 infrangeri). La aceste turnee se intra cu toate punctele acumulate in sezonul regulat, la fel si cosaverajul. CSM Satu Mare a solicitat federatiei organizarea unui turneu din cele doua din grupa 1-5 in sala LPS din Satu Mare. Conform tabelei Berger programul meciurilor pentru cele 2 turnee ale formatiilor clasate pe locurile 1-5 este urmatorul:Etapa 1 – 10.03.2018:CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Satu MareOlimpia CSU Brasov – CSBT AlexandriaSepsi SIC Sfantu Gheorghe – staEtapa a 2-a – 11.03.2018:Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Cluj-NapocaCSM Satu Mare – Olimpia CSU BrasovCSBT Alexandria – staEtapa a 3-a – 16.03.2018:CSBT Alexandria – Sepsi SIC Sfantu GheorgheOlimpia CSU Brasov – CS Universitatea Cluj-NapocaCSM Satu Mare – staEtapa a 4-a – 17.03.2018:Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – Olimpia CSU BrasovCSM Satu Mare – CSBT AlexandriaCS Universitatea Cluj – staEtapa a 5-a – 18.03.2018:

CSM Satu Mare – Sepsi SIC Sfantu GheorgheCSBT Alexandria – CS Universitatea Cluj-NapocaOlimpia CSU Brasov – sta. Echipele din grupa 1- 5 si primele trei clasate in grupa 6-9 vor forma o grupa 1-8 care va juca play-off incepand cu data de 23 martie 2018.