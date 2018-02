Cupa Satu Mare, la cea mai reușită ediție de până acum

Cupa Satu Mare la floretă cadeți de la Satu Mare a ajuns în 2018 la ediția a noua! Etapă din Circuitul European de cadeți, concursul – care este organizat de către Primăria Satu Mare, cu sprijinul Federației Române de Scrimă, CSM Satu Mare și CS Satu Mare – a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar la start au fost prezente 79 de sportive din 11 țări: Belarus, Bulgaria, Cehia, Franța, Japonia, Olanda, România, Serbia, Slovacia, Turcia și Ucraina.

Concursul de la feminin, care are loc la individual și pe echipe, se desfășoară în cadrul Memorialului „Ecaterina Stahl”, iar întrecerea masculină de duminică, 11 februarie 2018, se intitulează Memorial „Vasile Costa”.

Cea mai reușită ediție

Competiția din acest an a fost de departe cea mai reușită de până acum. Atât invitații, participanții, cât și specialiștii prezenți la sala Csipler au apreciat că atât ca număr de participanți, dar și ca valoare a concurentelor, concursul din 2018 a fost unul de talie mondială. Și nu în ultimul rând merită menționată organizarea excelentă și prezența numeroasă a publicului și a oficialităților pe întreg parcursul zilei. În plus , prezența atât la festivitatea de deschidere, cât și la premiere, a ministrului Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a dat o importanță și mai mare competiției. ”Organizarea a fost una deosebită. Țin să-i felicit pe cei care s-au implicat în bunul mers al competiției. Felicitări sportivelor și antrenorilor și îmi doresc ca acest turneu să rămână unul de referință în circuitul european iar Satu Mare să fie același centru de excelență al scrimei românești”, a spus la finalul competiției de sâmbătă, noul ministru al Sportului, Ioana Bran. De altfel, Ioana Bran a recunoscut că această competiție este prima la care participă în calitate de ministru al Sportului. ”Mă bucur că am putut fi alături de sportivi chiar la o competiție importantă ce are loc în orașul meu natal, Satu Mare”, a mai spus Ioana Bran. De remarcat că la deschiderea oficială a participat primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi, iar la festivitatea de premiere din partea primăriei a participat doamna Doina Feher , viceprimar. Iar în sală i-am avut pe campioana olimpică Simona Pop și pe fostul campion mondial Iosif Szeppessy.

Trofeul merge în Ucraina

Sâmbătă, 10 februarie 2018, în prima zi de concurs a avut loc prima probă: floretă cadeți feminin individual. La capătul a 12 ore de concurs de cea mai înaltă clasă, ediția a noua a Cupei Satu Mare – Memorial „Ecaterina Stahl” la floretă cadeți feminin individual a fost câștigată de către Alina Poloziuk (Ucraina). În finală, Alina Poloziuk (Ucraina) a trecut de Rebeca Cândescu, scor 15-9. Pe locul trei s-au clasat Emilia Corbu și Mariya Kryvonos (Ucraina).Trebuie spus că, în semifinale, Rebeca a trecut de Emilia Corbu (CSTA București) în reeditarea finalei Campionatului Național de floretă cadeți feminin, din urmă cu patru zile, tot de la Satu Mare. Dacă atunci Rebeca s-a impus cu 15-4, sâmbătă, sportiva de la CSA Steaua a dispus de Emilia cu 15-9.

SEMIFINALE

Alina Poloziuk (Ucraina) – Mariya Kryvonos (Ucraina) 15-2

Rebeca Cândescu – Emilia Corbu 15-9

FINALA

Alina Poloziuk (Ucraina) – Rebeca Cândescu 15-9.

De menționat că Rebecca Cândescu e numărul 1 în ierarhia floretistelor la cadete în circuitul european. Învinsă în finală, sportiva de la Steaua a recunoscut că adversara din finală a fost mai proaspătă și a meritat să câștige. ”Am resimțit oboseala concursului. A fost mai inspirată în finală și a avut se pare și o semifinală mai simplă terminată în trei minute. Asta a fost…îmi pare rău că n-am câștigat aici la Satu Mare. Am simțit publicul alături de mine , dar n-a fost să fie.Sper să am ocazia să mi iau revanșa în fața ei la Europenele de la Soci.” A declarat finalista Rebecca Cândescu.

Trofeul Ecaterina Stahl luat de Teodora Șofran

Așa cum ne-a obișnuit din 2015 încoace, familia regretatei campioane Ecaterina Stahl oferă un premiu special la finalul competiției. Unul dedicat celei mai bine clasate sătmărence din concurs. Anul acesta Istvan Stahl, soțul regretatei Ecaterina Kati Stahl a ținut să ofere două premi speciale. Unul a mers către Teodora Șofran sătmăreanca ce a terminat pe locul 19 și un altul ucrainiencei Alina Poloziuk, câștigătoarea concursului. ”Le-am oferit o carte cu istoria scrimei sătmărene și lucruri care să le amintească de Satu Mare și de acest concurs. Le doresc mult succes în carieră și să ajungă mari campioane ale scrimei.Și să nu uite de acest turneu” ne a spus Istvan Stahl. Legat de sătmărence, Melissa Korossy și Diana Șuta de la CS Satu Mare au terminat pe locurile 31 și 65.

Nouă floretiști la Memorialul Vasile Costa

Sala de scrimă „Alexandru Csipler” din Satu Mare a găzduit duminică, 11 februarie 2018, în paralel cu proba de floretă cadeți feminin echipe, întrecea Cupa Satu Mare la floretă cadeți masculin individual. Din 2015, întrecerea masculină la floretă cadeți a Cupei Satu Mare se intitulează și Memorial „Vasile Costa”, în memoria unuia dintre cei mai importanți floretiști sătmăreni din ultimii ani și care a decedat prematur pe 14 februarie 2014, la doar 47 de ani. La competiția din 2018 au participat nouă sportivi. În acest an, trofeul a fost câștigat de către Mihai Tănase. Legitimat la Școala de Scrimă Chișinău, Mihai l-a învins în finală pe Vlad Roșu, de la ACS Balestra București, scor 15-12. Pe locul trei s-au clasat, la egalitate, Răzvan Cristian (CSA Steaua) și Mark Fogel (CS Satu Mare). În concursul pe echipe la start am avut 20 de formații înscrise. România 1 și Japonia s-au întâlnit în marea finală . Vom reveni în ediția de mâine cu clasamentul final și rezultatele concursului pe echipe.

Ediție specială la Săptămâna sportivă

În această seară de la ora 20,45 va fi difuzată o ediție specială a emisiunii Săptămâna sportivă , Una dedidacă ediției 2018 a Cupei Satu Mare. Festivitatea de deschidere, interviuri cu ministrul Ioana Bran , primarul Kereskenyi Gabor, managerul CSA Steaua, Petre Ducu înregistrarea semifinalelor și a finalei precum și festivitatea de premiere într-o emisiune dedicată evenimentului sportiv al anului în Sătmar.

Florin Mureşan