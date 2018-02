DECLARAȚIE ȘOC. Unde vrea primarul Sală Polivalentă? Ce spune șeful consilierilor locali PSD, Radu Roca

Liderul consilierilor PSD din cadrul Consiliului Local Satu Mare, Radu Roca, face destăinuiri importante în ceea ce privește o posibilă viitoare locație a unei posibile viitoare Săli Polivalente.

Consilierul propusese ca variantă zona Stadionului Unio, însă Roca susține că primarul Kereskenyi Gabor are o altă variantă. Edilul șef spune că a identificat un teren în zona Pădurii Noroieni unde ar putea fi construită polivalenta.

Redăm integral declarația consilierului PSD, Radu Roca.

”Având în vedere faptul că pe data de 15 februarie se va vota bugetul local pe 2018 am cerut primarului municipiului Satu Mare organizarea unei întâlniri pentru a purta un dialog constructiv pe acest subiect. Legat de proiectele pe care noi, grupul de consilieri PSD dorim să fie cuprinse în lista de priorități, cum ar fi învăţământ, cultură şi infrastructură, putem spune ca și concluzie ca am fost cam pe aceeași lungime de undă dar, legat de Sala Polivalentă pe care eu (noi) o vedem construită în locul Stadionului Unio, raspunsul primarului a fost că tocmai acum, când am venit noi cu propunerea, dânsul a identificat un teren în zona Noroieni!

Totodată spune că nu a anunțat până acuma pt ca i-a fost frică de samsarii imobiliari !! Asta înseamnă că pentru acel teren trebuie să dăm niste bani ? Altfel de ce i-ar fi frică de samsarii imobiliari daca terenul este a primăriei, că nu înțeleg ??

Terenul pe care l-am propus noi este pe gratis si deja va intra in domeniul public al orașului din domeniul public al Ministerului Educaţiei Naţionale!

Sau problema cu acea locație este faptul că Propunerea vine din partea Opoziției ??! Eu zic că ar trebui să avem totuşi maturitatea politică necesară pentru a renunţa la orgolii atunci când lucrăm pentru oraş şi pentru cetăţenii acestui oraş !”, a declarat Radu Roca.