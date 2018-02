Dialog util cu prefectul Darius Filip

Dacă, într-un interviu, prefectul Darius Filip ne-a fixat tuturor linia de orizont a existenţei noastre prin a lupta cu arma inteligenţei, nu cu puşca, l-am considerat atât de util pentru zilele noastre şi-i mulţumesc! Rămâne, pentru mine şi pentru mulţi care înţeleg acest mesaj, ceva familiar ce trebuie să se transforme într-o obsedantă frecvenţă chiar prin enormitatea detaliului. În acest sens, în emisiunea “Oameni şi fapte” am constatat că în această primă funcţie de reprezentant al Guvernului, prefectul nostru s-a acomodat destul de repede, cunoscând tot ce se petrece pe raza judeţului Satu Mare. Acolo, la Instituţia Prefectului, se adună o sumedenie de probleme, dar oamenii nu pleacă nelămuriţi, dându-li-se jaloane spre rezolvarea problemelor, atât de diverse. Prefectul Darius Filip este un vizual în suporturile cu lumea, cu realitatea, introducând şi legile bunului simţ interior, care-l ajută să sesizeze şi ce trece de cotidianul obişnuit. Este aceasta o notă particulară a stilului său de muncă. În instituţie nu există o stare tensionată, chiar prin existenţa tradiţionalismului şi cea a modernismului, fiind prefectul absolut modern chiar şi în expresie. Rareori am avut senzaţia, pe care am resimţit-o, de linişte sufletească, de cunoaştere a tuturor cazurilor semnalate pe parcursul dialogului plin de respect şi atât de cursiv! S-a arătat îngrijorat prefectul, ştiind că au plecat în afara ţării mulţi medici, asistenţi, oameni cu pregătire pentru care România a cheltuit sume imense pentru pregătirea acestora. Am discutat că singura bucurie a omului de la ţară şi chiar din oraşe, rămâne asfaltarea unei străzi, lucrul la canalizare, introducerea apei în curte, a curentului… dar cu WC-ul în fundul grădinei. Aceste lucruri într-o ţară, cât de cât civilizată, nu sunt probleme şi nici nu se pot discuta! Se impune necesitatea, înainte de a se face listele sau concursurile de ocupare a posturilor importante, unui test de cultură generală şi un examen psihologic! Lipsesc psihologii din instituţii şi, chiar dacă există, nu fac ceea ce trebuie să facă! Am discutat despre învăţământ, s-au dat exemplu – Beltiugul cu şcoala din Răteşti, Cămârzana cu terenul de sub şcoală, grădiniţă şi dispensar, clădiri de şcoli abandonate de dragul “navetei” etc. Să nu se uite că în Răteşti, peste 60% din elevi sunt romi şi aceştia trebuie şcolarizaţi, iar fără director abandonul şcolar creşte! S-a discutat despre o bună colaborare cu secretarii consiliilor locale, oameni bine pregătiţi. La Cămârzana nu există secretar! La fel, situaţia Liceului de Artă, cu spaţiu insuficient, cu lipsă de bani pentru reparaţii interioare, absolut necesare! Problema primăriei din Apa, cu buget “zero” – cu bani “excedenţi” pentru că firma ce executa canalizarea a falimentat. O problemă aparte a fost retrocedarea Spitalului TBC pentru un ONG din Bucureşti. Până când retrocedări? Ce vor cei din comisia capitalei? Am ridicat problema necesităţii ca poliţiştii să umble în uniforme pentru care primesc bani. De fapt, nu pot plăti faptul că se pensionează la 45-50 de ani! Prefectul a apreciat atitudinea bisericii ortodoxe, la 16 decembrie, a populaţiei ţării prin participarea la funeraliile regelui Mihai: A fost o imagine de excepţie a zecilor de mii de oameni, o nouă faţă a acestui popor în văzul lumii întregi, un fluviu de emoţie colectivă, arătând globului o Românie frumoasă şi în interior! S-au discutat multe probleme, dar… un lucru este cert : Nimic din calităţile pe care trebuie să le aibă prefectul Darius Filip nu vor ştirbi pe cele ale omului Darius Filip. Va încerca, prin tot ce face, ca lucrurile în judeţ să meargă pe făgaşul cel bun, prin inteligenţă şi înţelepciune, despre care vorbea la început. Îi dorim succes!

Teodor Curpaş