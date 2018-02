Două vernisaje emoţionante: Pictură şi “Însemn de iubire”

Moment emoţionant! Mărturie a temeinicei munci de creaţie, de tradiţie solidă în Satu Mare, sub egida UAP din România, Filiala Satu Mare, condusă cu pricepere, cu dăruire şi mult talent de Cristina Gloria Oprişa, a avut loc vernisajul celei mai mari expoziţii de pictură din istoria acestui judeţ. De ce spun acest lucru? Pentru că 115 artişti plastici din Satu Mare, România şi multe alte ţări şi-au înscris, cu mândrie şi respect, numele şi lucrările expuse. Data de 15 februarie 2018 va rămâne tot atât de importantă şi prin numărul mare de vizitatori animaţi de pictură, de numele şi lucrările expuse, de genericul expoziţiei. Ediţia a V-a a acestui Salon Internaţional a avut loc la Muzeul de Artă şi se intitulează, chiar se dedică “Semnului de iubire – în semn de iubire”, cu lucrări pe măsura acestui sentiment ce cuprinde iubirea de copii, de mamă, de peisaj, de natură, de ţară şi de semeni! Doamne, ce minunăţie în sălile muzeului, ce artişti din lumea mare îşi prezintă lucrările! Cuvintele de început s-au dovedit sărace, raportate la frumuseţea acestor adevărate opere de artă, care, în esenţă, sunt raportate la iubire! Sigur, merită să amintim, cât ne permite ziarul, câteva participări privind localităţile de unde provin autorii : Bucureşti, Deva, Cluj-Napoca, Germania, Timişoara, Constanţa, Târgu Jiu, Braşov, Oradea, Baia Mare, Sibiu, Craiova, Bistriţa, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamţ, Ungaria, Brăila, Hunedoara, Franţa, Botoşani, Anglia, R. Moldova, Carei. Importante sunt lucrările şi semnatarii acestora. Amintesc oaspeţii dragi de peste hotare: Viktor Anghiuş – Locher din Germania, Eszter Lang – Ungaria, Gabriela Ştefania Roba – Franţa, Gheorghe Ştirbu – R. Moldova, Ştefan Gnand – Ungaria. Dintre sătmăreni o amintim pe Cristina Gloria Oprişa cu “Însemne de nuntire I-III”, Al. Ciobotaru “Exaltare”, Dan Cosma “Înlănţuire printre astre”, Ovidiu Haţeganu “Poarta iubirii”, Gabriela Kiraly “Zbor”, Liviu Scripor “Popularity Poll Devil God…”, Lazin Csaba “Peisaj”, Leonard Lupu “Însemni iubire”, Lepeduş Ildiko “My best wishes”, Timea Mitroi “The kiss of judas. Love/love, love (slag) money”, Eugen Munteanu “Umbre”, Nyri Zoltan “Din taine”, Marius Olariu “Tentaţie”, Maria Olteanu “Cântec”, Lia Paul Trifu “Suferinţa crucii”, Virginia Pişcoran “Semn iubire”, Lăcrimioara Pop “Scânteie”, Nicolae Pop “Maternitate”, “Pelerinaj”, Minerva Radu- Mărginean “Ofrandă”, Cristina Sabău – Trifu “Devenire I, II”, Mica Sasu “Trifoi de cameră”, Valer Sasu “Săgeata lui Cupidon”, Lola Gabriela Berciu “Efemer”, Zsuzsa Szmak “Moonlight”, Elisabeta Talpoş “Visul”, Andrea Tămăşan “Despre copilărie”, “Copacul din vis”, Aurel Ţenţ “Din istoria secretă a Sătmarului”, Florin Ţiţoc “Fără titlu”, Diana Varga “Fraţii I, II”. L-am lăsat la urmă pe artistul Vasile Tuns cu lucrarea care a stârnit interes, văzând lume adunată care exclamau mulţumire şi aprecieri deosebite. Este vorba de frumoasa lucrare “Legături de iubire”. Îmi aduc aminte că lucrarea din precedenta expoziţie a fost frumos apreciată! Felicitări! Dacă această expoziţie a stârnit atâta interes din partea vizitatorilor, iubitori de artă, de frumos şi estetic, de sublim şi de extaz, în ziua următoare, deci 16 februarie, tot în incinta Muzeului de Artă, a avut loc vernisajul expoziţiei semnate de Cristina Gloria Oprişa, aş spune un apogeu al creaţiei sale. Sigur, în discuţia cu artista, am făcut cunoscute lucrări atât de necesare pentru masa de telespectatori, iar acum pentru cititorii prezentului ziar. Mi-a explicat ce înseamnă să fii membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România : muncă, talent, tenacitate, sacrificii, dragoste faţă de artă, iubire, pasiune, trăiri sufleteşti şi… mult bun simţ! N-a fost supărată că la vernisajul din 15 februarie n-au fost prezente autorităţi locale, ci şi-a arătat îngrijorarea pentru impresiile cu care se întorc străinii participanţi la expoziţie. Singura instituţie care a ajutat-o a fost “Centrul de creaţie” şi-i mulţumeşte! Cea mai mare bucurie a Cristinei este fiica sa, studentă în ultimul an la regie teatrală, produs al şcolii sătmărene, elevă de excepţie, iubitoare de artă, de frumos, cu multe tangenţe cu activitatea mamei, pe care o iubeşte enorm. Este o iubire reciprocă, de admirat! Toate alocuţiunile au întregit acest moment emoţionant, de afecţiune umană, de ataşament şi dragoste de ţară şi de oamenii săi, demonstrată de Cristina Gloria Oprişa. În această Românie, în anii de după 89, prinsă în fel de fel de scenarii aiurea, mai vechi şi mai noi, îmi dau seama, ca şi dumneavoastră, că avem nevoie de cât mai multe manifestări culturale, ca acestea, menite să ne lumineze sufletele şi să mai privim şi la frumosul ce ne înconjoară şi nu-l băgăm în seamă! Prin multitudinea de lucrări “Miroase-a toamnă-n fiecare an”, ce ne trezeşte, imaginar, trecând prin holdele copilăriei noastre. Tocmai de aceea merită Cristina Oprişa multe felicitări, poate şi din partea oficialităţilor, dar din partea trustului NVTV – sigur! O vom însoţi cu expoziţia la Bistriţa şi-i dorim succes!

Teodor Curpaş