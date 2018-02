Dragnea: Bărbaţii au ocazia să îşi spele păcatele de 1 şi 8 martie

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că bărbaţii au ocazia de două ori pe an „să îşi spele păcatele” – de 1 şi de 8 martie, afirmând că „femeia are primul şi ultimul cuvânt”, deşi sunt „unii bărbaţii care au senzaţia că ei conduc”. „Vreau să le spun ceva bărbaţilor (…) dincolo de simbolistica profundă a Mărţişorului care marchează şi trecerea din iarnă în primăvară (…) Bărbaţii au ocazia de două ori pe an să îşi mai spele din păcate şi îi îndemn pe toţi să folosească această ocazie. Să nu considere că dăruirea unui mărţişor este un automatism (…), să pună tot dragul în acest gest pentru că 1 şi 8 martie sunt cele două zile pentru doamne şi domnişoare, pentru cele care de fapt ţin o societate întreagă. Femeia are şi primul şi ultimul cuvânt. Sunt unii bărbaţi care au senzaţia că ei conduc. Nu-i adevărat”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului, aflat la o expoziţie organizată cu prilejul zilei de 1 martie.