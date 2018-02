“E momentul lui Ionuţ, şi l-a dorit, pregătit, experienţă”

Gica Hagi a dat de inteles ca il sustine pe Ionut Lupescu in tentativa acestuia de a castiga alegerile de la Federatia Romana de Fotbal, dar nu si-a manifestat explicit sustinerea. „E momentul lui Ionut, si l-a dorit, pregatit, experienta. Are responsabilitate, se va duce sa lupte pentru a castiga. E bine ca exista si o varianta sportiva la FRF”, a spus Hagi. Hagi nu a dorit sa spuna explicit daca il sustine pe Lupescu. „Eu am participat, participat si voi participa la fotbal. Am si eu cariera mea, dar doresc bine fotbalului romanesc, lucrurile sa mearga numai in sus, sa fim competitivi si sa ne luptam cu cei de afara. Cred ca administrativ e pregatit dupa ce a facut la UEFA, dar si pe partea tehnica pe care a facut-o la cel mai inalt nivel. Avem mai putine stadioane, mai putine echipe, mai putini suporteri, cred ca lucrurile sunt clare aici, cum merg ele”, a mai spus „Regele”. Despre candidatura lui Lupescu au mai vorbit Victor Piturca, Mircea Sandu si… Sir Alex Ferguson.