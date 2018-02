Energy Kardio Club la Transilvania Grand Prix

Echipa de karate ENERGY KARDIO CLUB a participat la finele saptamanii trecute, la Oradea, la un stagiu de pregatire cu fostul campion mondial Junior Lefevre. Dupa acest stagiu, in cadrul concursului TRANSILVANIA GRAND PRIX , copiii au avut ocazia de a arata cat de pregatiti sunt din punct de vedere tehnic si tactic. La acest concurs au fost prezenti in jur de 600 de sportivi din mai multe tari: Ungaria, Iran, Bosnia Hertegovina, Macedonia, Ucraina, Serbia si Romania. Am reusit sa fim prezenti cu 14 sportivi, dintre care urmatorii au ajuns acasa cu cate o medalie si diploma. FELICITARI SPORTIVILOR SI PARINTILOR ! ENERGY KARDIO CLUB , mai mult decat sport” a transmis Anzik Arnold, presedintele Energy Kardio Club pe pagina oficiala a clubului.

Iata rezultatele satmarenilor:

Locul IIIMarius Gherman, Raul Vlaicu, Sara Chis, Ava Susanu, Luca Veres.LOCUL IIKomaromi Ruxandra, Maroscsak Kevin, Alexia Corodan.