Enorma „Moştenire Gojdu”

Pe trei străzi se află clădirile lui Emanoil Gojdu, printre care şi o bisericuţă ortodoxă, lăsată în paragină, încât prin acoperiş se poate vedea cerul! Trist peisaj! Scandal de proporţii a stârnit Ordonanţa 183/2005, prin care erau încălcate, grosolan, Testamentul lui Emanoil Gojdu şi prevederile Fundaţiei care îi poartă numele. Dar să vedem cine a fost Emanoil Gojdu, despre care se vorbeşte atât de mult în toate forurile de conducere ale ţării. Născut la Oradea , la 21 februarie 1802, dintr-o familie macedo-română de negustori. Minte strălucită a vremii, urmează Academia de Drept la Oradea, Bratislava şi Pesta, ajunge avocat de prestigiu, prefect de Caraş, deputat în Dieta de la Budapesta, judecător la Curtea Supremă a Ungariei, membru al Casei Magnaţilor, ţine discursuri fulminante în apărarea românilor transilvăneni. Bogat deja la 30 de ani, Emanoil Gojdu a dobândit o avere uriaşă, pe care, om cu puternice convingeri religioase şi spirit patriotic, o foloseşte în scopuri culturale şi filantropice, pentru a apăra cauza românilor din Imperiul Austro-Ungar, declarând : “Voi lucra, ca român şi patriot, spre ridicarea şi înaintarea, atât materială, cât şi spirituală, a neamului meu (…) Tot meritul meu este că sunt şi am fost , întotdeauna, român!”. Cel mai mare Mecena al românilor, “cel găzdac, cel bogat, cel darnic” niciodată nu şi-a trădat neamul, a militat pentru afirmarea identităţii naţionale a românilor. Emanoil Gojdu îmbrăţişează ideea “ridicării culturale a tinerilor români”, ca “singura cheie pentru asigurarea viitorului”. Ideea care a stat la baza Testamentului din 4 martie 1869, dominat de gândul “să-şi depună averea pentru a creşte şi forma intelectuali care, prin numărul şi calitatea lor, să lumineze şi să ridice standardul naţiunii, care să impună respect”. În 1861, Emanoil Gojdu spunea : “Conştiinţa mi-e împăcată că nu am lăsat un minut neîntrebuinţat spre a conlucra la pregătirea unui viitor mai bun pentru patria şi naţiunea mea. Am trăit pentru voi, pentru poporul român…, ca să fiu credincios bisericii mele. Laud Dumnezeirea că m-a lăsat român!” Sunt cuvintele unui bun român, mare patriot şi intelectual ardelean, cel care a lăsat “moştenire ortodocşilor români cea mai mare avere din istoria modernă, construită din clădiri, bani şi terenuri.” Ca bursieri, prin Testamentul şi Fundaţia Gojdu, au învăţat, în perioada 1870- 1918, 4500 de tineri care au urmat licee şi universităţi. S-a stins din viaţă, chemat la cele veşnice, la 22 ianuarie 1870, ideile lui luminoase, ducându-le mai departe Testamentul şi Fundaţia Gojdu. Testamentul din 4 martie 1869, în două exemplare originale, prevedea şi cui se transmite câte un exemplar din document : prim-magistratului Curţii Libere Regale din Pesta, celelalt – părintelui arhiepiscop şi mitropolit ortodox al românilor, Andrei Şaguna de la Sibiu, care va deveni primul preşedinte al Fundaţiei Gojdu. Ei urmau să sporească imensa lui avere, lăsată, în integralitatea ei, “tinerilor români de religie răsăriteană ortodoxă, distinşi prin purtare bună şi prin talente, din părinţi săraci.” Prevederi care, din păcate, au funcţionat doar 50 de ani de la moartea lui Emanoil Gojdu. Încălcând, flagrant, Tratatul de la Trianon, care obliga Ungaria să cedeze moştenirea Gojdu către Biserica Ortodoxă Română, în 1920, printr-un truc diplomatic, statul ungar blochează conturile Fundaţiei şi interzice funcţionarea acesteia. Abia în 1947, în urma Păcii de la Paris, problema retrocedării bunurilor şi averii lui Emanoil Gojdu a fost reluată “sub formă de despăgubiri”. Refuzul Ungariei, şi de data aceasta, a fost categoric. Imobilele de pe trei străzi din inima Budapestei, banii, acţiunile devin obiectul unui ruşinos troc. Treptat s-au încălcat prevederile Testamentului şi Fundaţiei, devenind pradă pentru guvernele care s-au perindat la conducerea ţării, din 1947 încoace. Astfel, enorma avere Gojdu a devenit troc electoral al distinşilor conducători, care înfiinţează o nouă fundaţie – o nouă trădare! Acum se prevedea năruirea celei vechi , o devalizare a colosalei averi de peste trei miliarde de euro! Noua Fundaţie Publică Româno-Ungară, ilegală, prevede “finanţarea bursierilor români şi unguri, indiferent de credinţă”, revendică bunurile şi averea patriotului şi filantropului român printr-o regretabilă încălcare a Testamentului “a dreptului la proprietate şi moştenire”. Exact ca şi în cazul Tezaurului românesc aflat la Moscova – s-a trecut totul sub o mare tăcere! Oare de ce? Mulţumesc colegului Lazăr Lădariu pentru datele furnizate, utile pentru a-l cunoaşte bine pe Emanoil Gojdu, dar şi gafele celor care ne-au vândut! Sigur, materialul este plin de date concrete, nume implicate.

Teodor Curpaş