FOTOGALERIE. Femeie, sechestrată la Lidl. Ce scuze au paznicii

O sătmăreancă a suprinsi astăzi niște scene absolut incredibile pentru Satu Mare a anului 2018. O femeie a fost pur și simplu sechestrată de paznicii magazinului Lidl de pe Rodnei. Au închis-o într-o cușcă de metal.

Femeia este cu deficiențe psihice, iar paznicii spun că au închis-o în cușca de metal pentru a se liniști.

Întreaga scenă a fost surprinsă de o sătmăreancă care a făcut o serie de fotografii pe care apoi le-a postat pe contul său de Facebook însoțite de următorul text:

”Azi, la Lidl Satu Mare, acest “domn” Cristi – paznic la Lidl, impreuna cu colegul sau, au inchis o pe aceasta fata in locul destinat deseurilor. Cand zic ca au inchis o, nu exagerez, au inchis o cu cheia. Am stat cam 10 minute pana am pus bagajele in masina, am asteptat sa vad cum dexurg lucrurile. Acest paznic și-a batut joc, a aruncat cu zapada in gard, a zis ca e ca un caine in cusca.

Am asteptat …apoi i- am întrebat pe paznici : a furat ceva? Au zis nu. “Asta e ordinul de la seful” am intrebat daca ordinul e sa inchizi o persoana ? Au zis asa ne a zis seful. Am zis ca vreau sa vorbesc cu seful, la aceasta afirmatie unul dintre paznici a plecat iar la intrebarea cum va numiti ? Paznicul din imagine a zis Cristi. Il intreb de numele de familie ….a zis doar Cristi. I am spus ca nu are dreptul de a inchide o persoana, a zis ca asa face …ca sa l sperie 5 minute. I am spus ca sunt acolo de 10 minute si ca voi intra sa vb cu seful de magazin. Mi a zis sa mi vad de treaba, i am zis ca i am facut poze. Apoi …vazand ca nu plec… A deschis o pe persoana care se afla inauntru, care, vizibil nu putea riposta prea mult. Ce e de facut ?”