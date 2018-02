FOTOGALERIE. Sătmăreanul Gabriel Leș, întâlniri cu membrii marcanți ai Senatului american

Fostul ministru al Apărării, senatorul sătmărean Gabriel Leș a fost invitat să participe la Washington la un forum găzduit de senatorul american Jim Inhofe care a avut ca temă principală rolul NATO, dar și al României în ceea ce privește securitatea în estul Europei.

”A fost o onoare să particip la forumul găzduit de senatorul Jim Inhofe, la care au luat parte membri marcanți ai legislativului american, senatorul, Roger Wicker, și congressman Robert Aderholt, Mike Turner president of NATO Assembly, Robert Pittinger, Admiral Pat Walsh și alții. Alături de înalți oficiali din statele est-europene am abordat teme cheie pentru regiunea din care România face parte, precum și rolul pe care NATO și Statele Unite îl pot asuma în răsăritul Europei. În intervenția mea ce a succedat discursul pragmatic al congresmanului Mike Turner, am incercat să arăt rolul esențial pe care România îl poate juca în acest spațiu cu profil geopolitic extrem de complex. Urmează și alte întâlniri aici în Washington!”, a declarat senatorul sătmărean.