Gardoş: “Frustrant! Nici la juniori n-am păţit aşa ceva!”

Chiar daca din păcate nu prea mai prinde minute la Southampton , Florin Gardoș reușește totuși să rămână în atenția fanilor Naționalei. Liber să se transfere la un alt club, Gardoș nu duce lipsă de oferte și recunoaște că abia așteaptă să reintre în circuit. Recent Gardoș a ținut să le ureze mult succes steliștilor în dubla cu Lazio și a postat pe pagina suporterilor Naționalei, ”Eu sunt 12”, un text interesant legat de meciul jucat de el cu Steaua împotriva lui Napoli… Și n-am zice că Florin e lipsit de talent gazetăresc.. “Inaintea meciului cu Lazio, ca oricarui stelist, imi vin in minte si alte meciuri jucate cu italienii. Am fost pe teren in Steaua – Napoli 3-3, cand am condus cu 3-0 si am fost egalati in minutul 97. Sper din suflet ca baietii sa nu treaca prin asa ceva cu Lazio, asa ca cel mai bun sfat al meu pentru ei e sa ramana concentrati pana in ultima secunda a meciului. Supararea din 2010 a trecut, asa ca pot sa povestesc cum am trait din teren acel meci inceput fabulos si terminat groaznic. Nu-mi aduc aminte foarte multe detalii, dar stiu ca in minutul 15 nu-mi venea sa cred ca incepusem meciul atat de bine si eram sigur ca victoria n-are cum sa ne scape. Dupa eliminarea lui Kapetanos mi-am spus ca daca reusim sa nu luam gol pana in pauza, ne facem misiunea mult mai usoara. Din pacate, golul a cazut chiar pe finalul primei reprize si ne-a afectat mult din punct de vedere moral. Am rezistat si am luat un singur gol in 50 de minute, dar apoi a venit acel minut 97… frustrant! Asta e cuvantul care ar descrie cel mai bine finalul meciului, cand Cavani a facut 3-3. Era o combinatie de nervi cu dezamagire. Eram nervosi pentru cele 7 minute de prelungiri si dezamagiti pentru ca am fost egalati in ultima faza a meciului. Dupa meci, in vestiar, cel mai afectat dintre noi era Kapetanos. A avut un gest imatur si a lasat echipa in 10 oameni, dar asta e fotbalul… asa se intampla cand iti doresti prea mult, uneori faci gesturi necontrolate. Sunt convins ca a regretat mult timp acel gest. 30 septembrie 2010, ora 21:56. Cavani face 3-3 in Ghencea cand ceasul arata minutul 96 si 59 de secunde. Eram socati, totul se terminase intr-o secunda… in ultima secunda. Eu n-am patit asa ceva niciodata in cariera, poate doar in perioada junioratului, dar nu cred. Totusi, n-aveam ce sa-mi reprosez. Eram inca foarte tanar si nici echipa noastra nu avea o experienta atat de mare in cupele europene. S-a vorbit mult atunci de norocul lui Napoli, mai ales pentru ca meciul cu noi nu a fost singurul din acel sezon de Europa League in care ei au marcat pe final. Ba mai mult, am patit-o si la retur, in ultima etapa din grupe, cand tot Cavani ne-a “furat” calificarea in minutul 92. A fost o experienta „grea” in carierele noastre si toti am avut de invatat din acea dubla. Poate ca succesul din urmatoarele sezoane a venit si datorita faptului ca Napoli ne-a “calit.”

“In istoria recenta, Steaua a fost urmarita de ghinion in meciurile decisive si nimeni nu poate contrazice asta. Daca as face un Top 5 al meciurilor de “cosmar” din secolul 21, imi dau seama ca la 3 dintre ele am fost in teren, insa niciunul nu l-ar intrece ca dramatism pe cel de pe primul loc:1. Boro – Steaua 4-22. Steaua – Napoli 3-33. Ludogorets – Steaua 1-0 (6-5 d.p.)4. Napoli – Steaua 1-05. Chelsea – Steaua 3-1 Imi cer scuze, dar trebuia sa fac asta. Ca sa risipim ghinionul definitiv si sa ne bucuram de un rezultat bun cu Lazio, pentru ca e timpul sa mai avem si noroc. Nu cred ca exista o regula generala care se aplica atunci cand intalnesti o echipa din Italia, insa baietii sigur vor trata ca atare un meci de o asemenea importanta. Am incredere in echipa, mai ales daca va avea suporterii alaturi. Ii indemn pe fani sa aiba rabdare si sa fie langa baieti in fiecare minut, pentru ca vor fi si momente grele joi seara, iar in acele momente aportul lor va conta cu adevarat”.