Gest impresionant al unei fetițe de 8 ani, din Satu Mare

O fetiţă de opt ani din Satu Mare a reuşit să îi impresioneze pe salvamontiştii din Cavnic, judeţul Maramureş. Iulia le-a donat toţi banii pe care îi avea în puşculiţă, din dorinţa de a-i ajuta să-şi cumpăre echipamentele necesare pentru salvarea persoanelor accidentate pe pârtie, scrie Mediafax. Fetiţa de opt ani din Satu Mare a donat economiile în valoare de 650 de lei echipei Salvamont Cavnic. ”Noi am început să schiem anul trecut. Anul acesta am mers de mai multe ori la monitor, la Cavnic, ca să înveţe să schieze mai bine. Iulia este o fetiţă mai sociabilă, mai deschisă, s-a mai dus pe la cabană, pe la salvamontişti, îi saluta, intra un pic la ei la căldurică şi a văzut ce fac ei, că salvează oameni care sunt în pericol, că intervin dacă se accidentează turiştii, dacă se pierd prin pădure. Atunci s-a hotărât că ar dori să ajute salvamontiştii cum poate şi ea. Ne-a întrebat dacă poate să-şi doneze banii pe care îi are acasă şi la bunici, în puşculiţă şi am zis că da. A donat economiile pe care le-a strâns în ultima vreme, cu tot felul de ocazii. Am făcut transferul bancar, ne-a zis să îi donăm toţi banii din puşculiţă, ca ei să poată să cumpere lucruri de care au nevoie ca să ajute oameni”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, tatăl Iuliei. Aceasta este elevă în clasa a II-a. Gestul i-a uimit pe cei nouă salvamontişti care îşi desfăşoară activitatea la Cavnic.