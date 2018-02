Hotel PRESIDENT SPA, o nouă stea în ”Galaxia granzilor” din turismul european

Încă o dată … bună dimineața, stimați cititori de pretutindeni, vă urează Valeriu Ioan, aflat în redacția cotidianului Gazeta de Nord-Vest din Satu Mare, cel mai citit ziar din nord-vestul Ardealului. Astăzi e luni … prima zi de luni din al doilea semestru școlar în România, dar și prima zi oficială de vacanță a studenților de după sesiunea de iarnă și după o perioadă care a produs atâta ”creier ars” în febra examenelor, a venit timpul relaxării și iată că distracția continuă la cote maxime. Încă o dată … bună dimineața, stimați cititori de pretutindeni, vă urează Valeriu Ioan, aflat în redacția cotidianului Gazeta de Nord-Vest din Satu Mare, cel mai citit ziar din nord-vestul Ardealului. Astăzi e luni … prima zi de luni din al doilea semestru școlar în România, dar și prima zi oficială de vacanță a studenților de după sesiunea de iarnă și după o perioadă care a produs atâta ”creier ars” în febra examenelor, a venit timpul relaxării și iată că distracția continuă la cote maxime.

Un Talk Show de interes național

Vă spuneam, dragi cititori, că ne aflăm la un Talk Show gazetăresc, la care sunteți invitați să participați, într-un periplu de interviuri și transmisiuni în direct plin de multe surprize și de maximă relaxare. O să intrăm mai târziu în legătură directă cu Afdam și Cfaim, corespondenți ai Agenției de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” aflați de câteva zile la Complexul Turistic ”President” din Băile Felix pentru a ”lua temperatura” distracției din ”PRESIDENT City” … până atunci spunându-i bun venit invitatului nostru principal din acest matinal, domnului Mitică Fechete, managerul Complexului Turistic ”President” din Băile Felix – Bihor … Bună ziua domnule director … ”Bună ziua și mă bucur să ne revedem prin intermediul cotidianului dumneavoastră. Complexul Turistic President urează pe această cale tuturor clienților noștri și cititorilor dumneavoastră un început frumos de săptămână ”.

Hotel ”SPA PRESIDENT” – o nouă stea în turismul balnear din Băile Felix

Ce ne veți prezenta astăzi în cadrul emisiunii? ”Dați-mi voie să vă însoțesc într-o prezentare a ultimului nostru hotel de 4 stele, cu dotări și cu pachete de servicii turistice superioare, similare marilor hoteluri de 4 stele din lume. Dat în folosință în luna iulie 2017, ”Hotel SPA PRESIDENT” are o capacitate de cazare cuprinzând 45 de camere duble, cinci apartamente, piscină interioară și una exterioară, zonă de SPA, cabinete de masaj și multe altele, despre care o să mai vorbim pe parcurs.” Cabinete de masaj – marca Hotel SPA PRESIDENT ”Șefu, șefu, aici Afdam și Cfaim și cerem legătura … ne auziți?” Da băieți sunteți în direct … puteți … ”Să trăiți șefu! Aici Cfaim și vrem să vă raportăm că de vreo două zile trăim ca-n Orient.” ”Da șefu … e super, super tare. Am trăit senzații unice … orientale, occidentale … ce mai … senzații tari. De la experimentarea modului de viață în sauna umedă și-n cea uscată, … trecând la experiența bronzării cu infraroșu, am ajuns la experiența saunei de tip Rece – Fierbinte …” Rece – Fierbinte? Vă rog să fiți mai expliciți. ”Da șefu… știi când eram copii, aveam în repertoriu acel joc: Cald – Rece – Fierbinte. Cam așa te simți și aici … ” E clar, aveți chef de glume și nu se mai poate vorbi cu voi. O fi vreo ”deviere de temperatură a creierelor voastre și-ați început s-o luați razna? Domnule Fechete puteți să ne lămuriți despre ce e vorba?

În lumea relaxării de tip FRIGIDARIUM și HAMMAM

”Pot să vă asigur că integritatea mentală a colegilor dumneavoastră nu are de suferit și tot ce se întâmplă cu dânșii are o explicație raţională. Ca o noutate, în zona saunelor am introdus un segment de relaxare numit FRIGIDARIUM; o încăpere ca o saună, unde ieși de la căldură de 80 de Grade și intri la 6 grade, procedeu recomandat pentru vaso-dilatație. Acest spațiu reprezintă o noutate în domeniul turismului, sauna rece, folosită în continuarea celei calde fiind recomandată pentru multe afecțiuni medicale. Până acum cei care foloseau sauna finlandeză intrau în bazinul cu apă rece, pe când de acum clienții au posibilitatea să experimenteze diferența de temperatură și în acest mod. Tot ca o noutate în Băile Felix am introdus și un cabinet de masaj «HAMMAM».” Hammam … în ce constă acest masaj? ”Hammam-ul (în lumea orientală) sau baia turcească cum se mai numește modern în occident, este de fapt un complex de încăperi de vestiare, băi, zone de răcorire și de relaxare compusă din mai multe camere: încăperea mare umedă, cu aburi și decorată luxos cu marmura sau ceramica în care se practică baia cu aburi fierbinți pentru îmbăierea, înmuierea și pregătirea pielii, apoi o altă cameră în care se execută spălarea și masajul cu spuma a clienților, urmând o camera de relaxare și odihnă unde se savurează ceaiuri specifice culturii respective. (sursă https://www.saune.ro/ro/ce-este-baia-hammam). Noi am adaptat tehnica Hammam-ului simplificând-o la o încăpere cu o masă de masaj, cu săpun și ritualuri, o cameră frumos decorată, cu o temperatură ambientală moderată și cu folosirea de abur fierbinte. Se obține astfel un masaj oriental, care folosește spuma pentru detoxifiere și care durează cam o oră jumătate. Mai avem de asemenea un cabinet cu produse «Pell Amar», cu băi de nămol, împachetări cu nămol, cu băi de plante și cu multe alte surprize. Dar vă las pe dumneavoastră să veniți la noi și să le descoperiți.”

Din cabinetele de masaj – în piscinele hotelului

”Cum vă simțiți la President? Suuuper. Suntem de două zile aici și ne simțim «ca-n al miilea cer!» Am avut ocazia să aflăm impresiile unei familii de români venite din Italia.” ”Da Afdame … și recunosc că senzația de relaxare pe care ți-o dă apa termală de la President nu are termen de comparație.” Felicitări domnule director pentru condițiile oferite! ”Vă mulțumesc pentru aprecieri. Am încercat să mărim confortul clienților care folosesc cele două piscine, interioară și exterioară, în sensul că amândouă au forme elipsoidale, într-un design futurist și nonconvențional, cu adâncimi de 1,10 metri în bazinul interior și de 1,20 metri în bazinul exterior, fiind concepute și realizate tocmai pentru creșterea confortului clienților. Tot pentru clienți, am amenajat în cadrul bazinelor câte un pool – bar, unde cei care doresc … pot să consume diferite produse alimentare, dar și băuturi răcoritoare sau alcoolice.”

Entertainment de calitate la Hotel SPA

Ne uimiți din ce în ce mai mult domnule director cu toate aceste noutăți. Mai aveți și altele? ”N-o să ne oprim niciodată din preocuparea de a vă uimi pe dumneavoastră și pe toți clienții noștri. Pentru clienții cazați în acest hotel, am creat o pasarelă de comunicare cu Aqua Parc-ul nostru, unde se pot bucura de binefacerile apei noastre termale, dar și de distracția adusă de toboganele interioare și exterioare, de bazinele tematice amenajate în zona de agrement unde au acces nelimitat. De asemenea, clienții pot servi masa în cadrul restaurantului deschis la etajul I din incinta Aqua President, având posibilitatea alegerii unui meniu variat și diversificat, pentru toate vârstele și gusturile.”

Pachete de cazare atractive pentru toate vârstele

Am ajuns la o pauză de cafea, unde tot românul de obicei își stabilește proiectele de viitor și, de ce nu, proiectele pentru viitoarea vacanță. Care sunt proiectele pe care le oferiți clienților dumneavoastră pentru perioada următoare? „În perioada următoare, Complexul Turistic President oferă pachete atractive de cazare și masă, relaxare și tratament în formule personalizate, după dorința clienților, fiind organizate programe turistice, prețurile variind în raport de dorințele clienților și tipurile de servicii. Și deoarece se apropie Ziua Femeii, venim în întâmpinarea clienților noștri cu programul ”Weekend Mărțișor” care cuprinde următoarele oferte: pentru cazare în Hotelul ”President”, clienții noștri vor plăti 900 lei de cameră / sejur pentru camera dublă standard; 1000 lei de cameră / sejur pentru camera dublă superior; 700 lei de cameră / sejur pentru camera mansardă și 1350 lei de cameră / sejur pentru un apartament de 3 persoane. Pentru cazarea în Hotelul ”Aqua President”, clienții vor plăti 850 lei de cameră / sejur pentru camera dublă standard; 950 lei de cameră / sejur pentru camera dublă superior și 1300 lei de cameră / sejur pentru un apartament de 3 persoane. În ceea ce privește cazarea în Hotel ”President SPA”, doritorii vor plăti 1000 lei de cameră / sejur pentru o cameră dublă și 300 lei/sejur pentru pat suplimentar. Pachetul de servicii cuprinde: cazare cu mic dejun bufet suedez pentru nopți, cu cină în data de 9 martie (în regim de bufet suedez) între orele 19.00 – 21.30; cu Spuma Party pentru aceeași seară în incinta Aqua Parc – ului, orele 22.00 și cu Cina Festivă din data de 10 martie, începând cu orele 19.00. Oferim, de asemenea, acces în incinta Aqua Parc-ului cu o reducere de 25% pentru turiștii cazați în incinta Hotelului President; gratuitate la piscinele și saunele hotelului President, pentru turiștii din Hotel President și în Aqua Parc ”President” pentru turiștii cazați în incinta ”Aqua President” și Hotel ”President Spa”; internet gratuit wireless și parcare asigurată. Informații și rezervări, la e-mail receptie@hotelpresident-felix.ro și la numerele de telefon 0259.318.381 sau 0727.228.294 www.baile-felix.ro.”

Valeriu Ioan