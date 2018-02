Întotdeauna preşedintele partidului a candidat la preşedinţia României

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, solicitată să comenteze o eventuală candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la preşedinţia României, că este prematură o astfel de discuţie, precizând însă că „întodeauna preşedintele partidului a candidat la preşedinţia României”. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, solicitată să comenteze o eventuală candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la preşedinţia României, că este prematură o astfel de discuţie, precizând însă că „întodeauna preşedintele partidului a candidat la preşedinţia României”.

„În ceea ce priveşte alegerile, avem două rânduri de alegeri europarlamentare şi prezidenţiale în 2019. Este normal ca un partid să se gândească la aceste două rânduri de alegeri, să vedem cum ne pregătim, dar eu cred că a discuta despre candidatul la prezidenţiale este prematur. Va trebui o dezbatere în cadrul partidului, o discuţie în cadrul Comitetului Executiv Naţional. Din punctul meu de vedere, am văzut că întodeauna preşedintele partidului a candidat la preşedinţia României. Nu am discutat acest lucru în partid, dar în mod normal aceasta este procedura în cadrul partidului şi am văzut cu nu numai în cazul PSD, ci şi alte partide politice au mers pe aceleaşi considerente”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, la RTV, solicitată să comenteze o eventuală candidatură a liderului PSD Liviu Dragnea la alegerile prezidenţiale.