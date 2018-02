Lazio pierde un jucător important înaintea returului cu FCSB

Olandezul Stefan de Vrij a anuntat, miercuri, pe contul sau oficial de Instagram ca nu a ajuns la un acord cu oficialii lui Lazio pentru prelungirea contractului. Fundasul in varsta de 26 ani a intrat in ultimele sase luni de contract si astfel va pleca gratis in vara de la gruparea romana. “Sunt foarte fericit aici si ma simt ca acasa, insa uneori trebuie sa iesi din zona de confort pentru a-ti atinge obiectivele”, a scris De Vrij pe Instagram. Presa italiana speculeaza ca acesta ar fi ajuns la un acord de principiu cu Inter Milano. De Vrij nu a jucat la Bucuresti in turul saisprezecimilor Europa League cu FCSB, dar a fost titularizat de Simone Inzaghi in partida de campionat cu Hellas Verona de luni.