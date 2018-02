Liga a 3-a / Cristi Popa: “Ne antrenăm pe unde putem…”

Vremea extrem de rece le-a cam dat peste cap programul celor de la Unirea Tășnad. Antrenorul Cristi Popa recunoaște că și-ar fi dorit să poată pregăti în condiții normale debutul oficial din acest an dar speră ca totuși până la ora meciului de la Dej echipa să fie la capacitate maximă. ”Nu prea avem terenuri unde să ne antrenăm săptămâna asta dar nu doar Unirea e în situația asta. Nu știm dacă se va amâna prima etapă, noi sigur nu am solicitat acest lucru deoarece la Dej vom juca pe sintetic și clar nu vor fi probleme”, spune tehnicianul celor de la Tășnad. Acesta are un singur of… că nu va juca pe teren propriu decât la mijlocul lui aprilie. ” Suporterii din Tășnad sunt minunați și mereu vin alături de echipă. Păcat că vom evolua abia în aprilie în fața lor” mai spune Cristi Popa.

Programul etapei a 16-a din liga a 3-a seria a 5-a:

Sâmbătă, 03 Martie, ora 15Unirea Dej – Unirea Tăşnad CFR Cluj 2 – Universitatea ClujIndustria Galda – Viitorul Ghimbav Avântul Reghin – Sănătatea ClujMetalurgistul Cugir – FC Avrig ACS Fotbal Comuna Recea – CS Iernut Gaz Metan Mediaş 2 – Unirea Alba Iulia Performanţa Ighiu stă.