Messi înscrie primul său gol împotriva lui Chelsea

FC Barcelona a salvat remiza in deplasare cu Chelsea, marti seara, in mansa tur a optimilor de finala in Champions League, scor 1-1. Campioana Angliei a deschis scorul prin brazilianul Willian, care a prins un sut senzational de pe linia careului de 16 metri. O minge cu efect la coltul scurt, care l-a lasat pe portarul Ter Stegen fara nicio reactie. Era minutul 62 si Chelsea prelua conducerea dupa ce in prima repriza ratase cele mai mari ocazii. Doar 13 minute s-au bucurat gazdele de avantaj, Lionel Messi egaland cu un sut din interiorul careului la o faza speculata la maxim de gruparea blaugrana. A fost de ajuns o greseala, o minge scoasa din lateral spre centru ca vulpoiul Iniesta sa intercepteze si sa-l serveasca ideal pe Messi singur cu portarul. Argentinianul si-a trecut astfel in cont primul gol in noua confruntari cu Chelsea. Un meci in care Barcelona a avut o posesie de 73% si o acuratete a paselor de 91%. Chelsea a fost mai prezenta la finalizare, cu 11-7 la raportul suturilor si 9-5 la ocazii de gol create. In returul de pe Nou Camp, Barcelona porneste cu sansa intai la calificare, iar Chelsea este obligata sa marcheze cel putin un gol pentru a avea sperante.