O finală stricată de arbitre!

CSM Satu Mare a jucat duminică seara la Sfântu Gheorghe a treia finală de Cupa României din istoria clubului. Din păcate, a fost și a treia înfrângere în ultimul act, însă înfrângerea din Arena Sepsi a lăsat un gust amar.

Sepsi s-a impus cu 62-48 după un meci decis însă de maniera de arbitraj a trioului Alexandra Stan-Monica Csender- Amalia Marchiș. Fetele noastre au început excelent jocul cu o apărare perfectă… S-au distanțat la 9-1 dar apoi gazdele au fost ținute în meci de fluierașe… Sepsi a marcat doar din aruncări libere iar raportul a fost unul incredibil după primele minute… 12-0 la libere.

La pauză aportul arbitrelor a fost de 25-10 iar de aici jocul echipei noastre s-a rupt. Frustrate de modul în care s-a arbitrat în prima parte fetele de la CSM și-au pierdut luciditatea și au reușit doar în sfertul patru să mai revină…Cu orgoliul rănit Green & co au căutat să se apropie de gazde dar n-au reușit decât să ajungă la o diferență de 14 puncte…S-a terminat 62-48 …iar fetele noastre în frunte cu căpitanul Andra Mandache au părăsit cu lacrimi în ochi parchetul sălii Sepsi.

Pentru CSM Satu Mare urmează turneul final al Ligii Europei Centrale de la Brașov iar în primul meci fetele noastre vor întâlni pe CSU Alba Iulia. Tyaunna Marshall a fost coșghetera partidei cu 21 de puncte, fiind în double-double cu 10 recuperări. Pentru câștigătoarea cupei au mai înscris: Godri-Părău 11 puncte, Webb 8, Kress 6, Stoenescu 5, Fontaine 4, Hamilton-Carter 4 și Kilin 3 puncte.

Porchia Green a fost cea mai bună jucătoare de la oaspete, fiind în double-double cu 16 puncte și 12 recuperări. Pentru CSM Satu Mare au mai înscris: Harrison 13 puncte, Mandache 6, Baltic 6, Denson 5 și Solopova 2 puncte.

CSM Satu Mare a depus memoriu după finală

Imediat după finală conducerea CSM Satu Mare a decis să depună un memoriu la FRB și să solicite câștigarea Cupei României la masa verde. Motivul îl reprezintă faptul că echipa covăsneană nu a respectat regimul jucătorilor americani și europeni care pot fi prezenți pe parchet în timpul unui meci. ”În regulament scrie clar că e voie cu trei europence și trei noneuropence. Nu ne interesează a cui e greșeala dar ea există și regulamentul se bazează pe ce e scris nu pe vorbe… Îmi pare rău pentru cei de la Sepsi, dar ce e scris, scris rămâne. Și noi am murit cu dreptatea în mână când ne-am luat după vorbe în CEWL acum câțiva ani când Givens și Ciocan au fost împrumutate de la Târgoviște la Arad și ni s-a promis de la FRB că nu vor juca împotriva noastră…Doar că vorbele nu s-au mai respectat. Trebuie să existe un regulament pentru toată lumea. Suntem dispuși să ne căutăm dreptatea la TAS. Odată trebuie să se termine cu ambiguitățile din regulamentele federațiilor!”, spune managerul CSM Satu Mare, Florin Mureșan.

Declarații

„Cu toate că nu am reușit să câștigăm, nu pot să spun că am pierdut noi această finală. Felicit jucătoarele mele pentru modul în care au abordat meciul și consider că au avut o prestație bună. Au început foarte bine, cu multă motivație, însă pe parcurs au renunțat. Nu vreau să comentez în mod special motivul, dar a fost dificil să ne mai apărăm și să pătrundem cum ne-am pregătit, după ce am avut atâtea faulturi. Nu pot decât să vă spun că procentajul la arbitraj, la pauză, a fost 25-10. Cine se va uita pe statistică își va putea da seama din multe rubrici de modul în care s-a arbitrat în această finală. Eu felicit echipa din Sfântu Gheorghe pentru victorie și așa cum am spus de ieri, ele au avut toate atuu-urile necesare. Am avut și noi șansa noastră, însă a fost o luptă psihologică. În acest sezon, Sepsi a jucat mai mult decât perfect împotriva tuturor echipelor și cu toate acestea, a avut un prim sfert foarte slab astăzi. Prin urmare, este clar că au avut o problemă psihologică și noi trebuia să profităm de acest aspect, însă nu am reușit."

a spus antrenorul Marius Dobă la conferința de presă de după joc.

„Echipa din Sfântu-Gheorghe este una foarte bună, dar cu toate acestea noi am luptat din greu. Cred că jocul a fost disproporționat și din aceste motiv am jucat cu multă frustrare, lucru ce ne-a îngreunat meciul. Sunt mândră de fete că au luptat și am reușit să revenim de la un deficit de 20 de puncte la unul de 14. De asemenea, sunt dezamăgită de arbitrii acestei partide și voi vorbi despre acest aspect. Joc deja în Liga Națională de 6 ani și de fiecare dată am respectat țara și m-am întors aici. Mai mult, îi respect și pe arbitri pentru că se descurcă foarte bine, dar în această finală nu au fost echilibrați deloc. În primul sfert, adversarele au marcat doar din aruncări libere, fiecare atingere fiind fluierată. Nu vreau să zic că noi nu comitem faulturi, pentru că fiecare o face, dar cine a privit cu atenție expresiile colegelor mele de pe bancă și-a putut da seama că ceva a fost greșit. Prin urmare, rămân dezamăgită în urma acestui duel."

a declarat Porchia Greenla conferinta de presă de după finală.