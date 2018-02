ONSS / Se cunosc campionii judeţeni la fotbal, baschet şi şah

La sfarsitul saptamanii trecute au avut loc etape județene din cadrul ONSS și al Olimpiadei Gimnaziilor. Competițiile organizate au fost la fotbal, baschet și șah. Finalele la fotbal băieți, învățământ liceal, au avut loc la sala de sport a Liceului Tehnologic I.G. Andron din Negrești-Oaș, iar organizarea a fost una ireprosabila.

Campioana judetului si totodata echipa care va reprezenta județul la etapa de zonă de la Baia Mare este formația Liceului Teoretic Carei, echipă pregătită de prof. Răzvan Nintaș. Podiumul a fost completat de echipa Colegiului Național “Ioan Slavici” (prof. A. Contraș) și Colegiului Național “Doamna Stanca” (prof. C. Toma). La baschet băieți gimnaziu câștigătoare județeană este echipa Liceului Teologic “Ham Janos” (prof. E. Gorbe), locul II fiind ocupat de Liceul Teoretic Carei (prof. C. Herman).



La șah individual s-au înregistrat următoarele rezultate:Fete: 1.Varhanioschi Denisa de la Colegiul National “Ioan Slavici” (prof. C. Nastor) , 2.Varhanioschi Larisa (C.N. Ioan Slavici, prof. C. Nastor ), 3. Luca Ioana ( C.N. Mihai Eminescu, prof dr. G. Popdan).Băieți: Geiger Alex (C.N. Ioan Slavici, prof. C. Nastor), 2. Deac David (C.N. Ioan Slavici, prof. C. Nastor), 3.Angheluș Alin (C.N. Mihai Eminescu, prof. dr. G. Popdan). Competițiile au fost organizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, instituție care a coordonat organizarea și desfășurarea acestora, iar Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare a asigurat diplomele și medaliile laureaților. Conform Inspectoratului Scolar Judetean, competițiile vor continua până la sfârșitul lunii martie, cu alte etape județene la diferite discipline sportive. Din aprilie încep etapele zonale și regionale, iar Ministerul Educației Naționale a stabilit ca 3 astfel de etape să fie organizate de județul nostru (fotbal primar, fotbal gimnaziu și baschet liceu).