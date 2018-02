Părintele dr. VASILE LUCACIU în revista sătmăreană „EROII NEAMULUI”

Prin bunăvoinţa şi strădania col.(r) VOICU ŞICHET – redactorul coordonator al revistei „Eroii Neamului” – în 2017 a apărut cartea „Părintele dr. VASILE LUCACIU în revista sătmăreană EROII NEAMULUI”, la Editura Academiei Române, din Bucureşti. Acest volum, de referinţă pentru patriotismul românesc, n-ar trebui să lipsească din nicio şcoală din Transilvania şi implicit din România. Pr.dr. VASILE LUCACIU, supranumit „Leul de la Şişeşti”, este şi va rămâne o „…personalitate marcantă de la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, care s-a luptat şi s-a zbătut ca nimeni altul pentru drepturile şi libertăţile românilor din Imperiul Austro-Ungar, dar şi pentru ieşirea lor de sub autoritatea temniţelor popoarelor şi unirea cu fraţii de dincolo de Carpaţi…”. Volumul în sine este ca o torţă vie a patriotismului românesc, care luminează şi în zilele noastre prin eseurile încărcate de istorie autentică, menite să menţină mereu trează conştiinţa neamului românesc. Mărturiile de necontesat, inserate în paginile acestei cărţi de referinţă pentru românii de acasă şi de pretutindeni, au fost selectate din revista de cultură şi educaţie patriotică „Eroii neamului”, care apare trimestrial la Satu Mare din luna octombrie 2009. Despre această selecţie a scris în prefaţa cărţii col.(r) VOICU ŞICHET: „ În cele 32 de numere ale revistei au apărut numeroase articole cu referire directă, expresă, la personalitatea sa, dar şi altele, care-i elogiază meritele în contextul evocării altor personalităţi sătmărene, şi nu numai, implicate în mişcările de emancipare naţională a românilor ardeleni şi în demersurile pentru unirea Transilvaniei cu România, precum şi a unor fapte şi fenomene ce au marcat istoria noastră naţională. În calitate de redactor coordonator al revistei EROII NEAMULUI, am considerat că este de datoria mea ca, în contextul activităţilor şi acţiunilor ce vizează sărbătorirea CENTENARULUI MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918, să adun într-un singur volum toate materialele care cuprind aspecte inedite ale vieţii şi activităţii marelui tribun, precum şi ale altor personalităţi ce şi-au legat viaţa şi activitatea de propăşirea neamului românesc, şi să le ofer cititorului sătmărean, maramureşean, ardelean, dar şi tuturor celor interesaţi de istorie din întreaga Românie şi din afara acesteia”. În paginile acestui volum dedicat marelui tribun dr. VASILE LUCACIU, cititorul se va putea delecta cu eseuri inedite în care este surprinsă, în diferite ipostaze, viaţa spirituală, religioasă, dar şi lupta politică a „Leului de la Şişeşti”. Tot în paginile cărţii veţi putea afla informaţii detaliate referitoare la personalitatea preotului dr. Epaminonda LUCACIU, demn urmaş al bunicului şi al părintelui său dr. VASILE LUCACIU. Dintr-un material aparte, veţi putea afla informaţii legate despre prezenţa marelui tribun la New York şi Washington. Lupta politică a părintelui dr. VASILE LUCACIU pentru unirea românilor, o regăsim şi în materialele scrise despre memorandişti şi acţiunile sale patriotice întreprinse la Şişeşti, Satu Mare, Baia Mare, Cluj, Bucureşti, Budapesta, Viena, Roma, Paris şi Moscova. Prin intermediul acestei cărţi, cititorii vor putea pătrunde în lumea fascinantă a gândirii şi luptei politice dedicată unirii românilor, cuprinsă în documente istorice, dar şi acţiunile patriotice întreprinse de contemporanii noştri, care au suflete de români adevăraţi. Tot din paginile acestui volum, veţi putea afla informaţii referitoare la Sfinţirea temeliilor statuii lui Vasile Lucaciu, care a avut loc în 9 august 1936 şi dezvelirea statuii din bronz a părintelui dr. VASILE LUCACIU, care a avut loc la 13 decembrie, 1936, în Satu Mare. Parcă şi-acum răsună prin vreme cuvintele părintelui dr. VASILE LUCACIU, deosebit de actuale, dacă luăm în considerare această „biblie” de referinţă a sătmărenilor şi implicit a poporului român, dedicată în special „Leului de la Şişeşti”: „…acolo unde sunt eu, acolo bate inima Ardealului.”

Dumitru Ţimerman