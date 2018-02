Pictorului Nicolae Pop: La mulţi ani!

La Nicolae Pop în casă vorbeşte penelul! Ne cunoaştem de o viaţă, când lucram la Casa Corpului Didactic şi la Inspectoratul de Învăţământ, iar el era directorul şcolii din Apa. A fost şi un primar bun! A fost de toate, dar, în mod special, este un pictor desăvârşit! Dacă-l întrebi ce-i place în viaţa aceasta, ar răspunde : pictura! Şi nu exagerează cu nimic. Nu întâmplător, în ultimii ani, l-am vizitat de mai multe ori, intrând cu greu în casa lui, din cauza câinilor păzitori. Am fost de câteva ori neinvitat, dar însoţit de cameraman şi camera de luat vederi, reuşind să realizez emisiuni frumoase la NVTV, când la "Şcoala sătmăreană", când la "Oameni şi fapte". A fost şi eroul unui număr din serialul de 11 volume "Oameni şi fapte" sau din materialele despre el, publicate în "Gazetă". Am văzut peste 200 de lucrări, cu ochii mei şi cu ochii atenţi, nemincinoşi ai camerei de luat vederi. Cu ajutorul acestui minunat aparat v-am adus în camerele dumneavoastră frumoasele tablouri ale lui Nicolae Pop, omul atât de valoros, pe care societatea de azi nu ştie să-l preţuiască. Nu ştiu ce preţuiesc aceştia, dar ar avea destule de scos în evidenţă! Acest om, cu o pregătire aleasă, este atât de îndrăgostit de pictură, este atât de atent la florile anotimpurilor ce se perindă unul după altul cu frumoase culori specifice fiecăruia, atât de dornic să absoarbe spaţiul şi peisajul din jurul său, încât să ne farmece pe toţi. Şi, chiar, ne farmecă! Ne farmecă lumea lucrărilor sale care împrăştie atâta frumuseţe necesară într-o societate în care domină ura, duşmănia, invidia şi răutatea. Privind lucrările lui Nicu Pop, devii mai bun, mai trainic şi mai uman! Şi asta, graţie iubirii de frumos, de sublim! I-am văzut de multe ori lucrările sale în expoziţii colective, realizate cu profesori de desen, expoziţii la Muzeul Judeţean, cele individuale, dar un lucru care domină în toate este iubirea. Sigur, prin iubire spunem tot, că fără iubire nimic nu e! Nicu Pop realizează valori aparte, prin fiecare lucrare! Când le vezi, le-ai dori mereu în jurul tău! Toate creează o apropiere între privitor şi natură, toate scrutează largheţea şi înaltul, întinsul nesfârşit! Multe aspiră, cu autorul, spre înaltul ceresc sau te coboară la solul cu verdeaţă, cu cai nărăvaşi, cu oamenii locului, pe care-i cunoaşte atât de bine! Sigur, artistul e ca o veghe la tot ce se întâmplă frumos în viaţă, iar prin penelul său dă multă dragoste de viaţă, de multă iubire, de ataşamentul pentru frumos! Stând, pe rând, în camerele casei din Apa, răbufneşte atâta linişte în suflet, care te trezeşte la realitate văzând tabloul cu biserica din deal, auzind, parcă, glasul de clopot ce străbate peste toate lucrările din camera respectivă, din tablourile atârnate pe 20 de pereţi încărcaţi şi rezistenţi la atâta frumuseţe! Am trecut de-a lungul pereţilor împodobiţi de tablouri frumos colorate, ca un spectru solar complet, însoţit de un fond muzical ce semăna cu "Ave Maria!", interpretat într-o catedrală imensă! Acest prieten al meu şi al tuturor iubitorilor de frumos rămâne o valoare oricând, oriunde şi… acum! Este valoare prin tot ce a făcut în viaţă, mai ales prin tot ce lasă urmaşilor! La 80 de ani, merită, cu prisosinţă, un călduros "Gaudeamus" şi un sincer "La mulţi ani!". Sunt sigur că a contribuit enorm la zestrea culturală a judeţului şi ţării îmbogăţind patrimoniul cultural al Sătmarului!

Teodor Curpaş