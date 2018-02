Pleacă Britany Miller, vine Brittany Denson

CSM Satu Mare anunță pe pagina oficială de facebook despărțirea la inceputul acestei luni de jucatoarea Britany Miller. In locul ei pana la finalul sezonului la CSM Satu Mare va evolua Brittany Denson. Nascuta pe 10 iunie 1987, Denson a semnat cu CSM Satu Mare dupa ce a evoluat pana pe 11 februarie la Sporting Al Riadyi Beirut in Liban. Denson a jucat sezonul trecut in Romania pentru vicecampioana U Cluj Napoca unde a fost colegă cu actualele jucătoare de la CSM Satu Mare, Andra Mandache, Taneisha Harrison și Marina Sfârlea. CSM SATU MARE va intalni in sferturile Cupei Romaniei pe 23 februarie la Sfantu Gheorghe pe CSU ALBA IULIA.