Premieră absolută la Spitalul Județean

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare are în vedere implementarea unui sistem în premieră absolută la Satu Mare. Și anume, se are în vedere mutarea Secției de Neurologie de la Spitalul Vechi în curtea Spitalului Nou într-o formă de construcție modulară. Este vorba despre o soluție provizorie până ce noul corp de clădire va fi terminat.

Corp de clădire nou

Managerul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, Adrian Marc, a declarat, pentru Gazeta de Nord – Vest, că unul dintre obiectivele principale pentru anul 2018 este construirea, printr-un proiect european, a unui nou corp la Spitalul Județean. ”Principala noastră problemă este lipsa spațiului fizic care nu permite relocarea unor secții care ar fi necesare să ajungă aici din punctul de vedere a vieții pacientului, pentru că aici avem terapie intensivă, aici avem urgențele, aici avem computerul tomograf. Cea mai dureroasă problemă este cea a neurologiei, o secție mare, cu 75 de paturi, care se află în fostul Spital Municipal (Spitalul Vechi – n.r.). Din cauza faptului că această secție este acolo, și având în vedere numărul mare de accidente vasculare cerebrale, se pierd foarte multe vieți. Prin proiectul european, va fi construită o clădire nouă în curtea Spitalului Județean în trei ani jumate, poate chiar patru. Atunci vom putea aduce acele secții care trebuie să fie aici și nu în altă parte”, a precizat Adrian Marc.

Neurologia, mutată într-o construcție modulară

Până atunci, însă, ca un element de noutate, ca și o soluție de compromis, și după ce s-a stat de vorbă cu corpul medical, cu șeful de secție, managerul Spitalului Județean are în vedere o soluție de provizorat. ”Având teren disponibil în curtea spitalului, ne gândim și analizăm o soluție tehnică de a aduce Secția de Neurologie aici, la Spitalul Județean, într-o formă de construcție modulară. Sunt acele module în care se poate amplasa o secție. Modelul este cunoscut în vest, sunt și unele modele în țară, și pot să ofere o soluție de provizorat foarte eficientă și foarte confortabilă. Suntem în stadiul în care, acum, facem un studiu de piață pentru a vedea care sunt costurile pentru asigurarea unui astfel de algoritm, pentru că aceste module se închiriază și sunt mai mulți operatori pe piață care le închiriază. Sunt de fapt niște unități în care se pot amplasa paturi, care au toate dotările, ele trebuie doar legate la utilități”, mai spune Adrian Marc.

Care ar fi costurile

Chiria pe piața liberă a unor astfel de construcții modulare este între 3 și 10 euro pe metrul pătrat, iar Secția de Neurologie are circa 800 mp. Dacă facem un calcul, și luăm o calitate medie de 5 euro/mp, ajungem undeva la 4.000 de euro pe lună, peste 20.000 de lei. ”Facem un studiu cost beneficiu și din punct de vedere al actului medical, dar și al vieților care se pot salva, și dacă rezultatul va fi pozitiv, până ce vom avea funcțional noul corp de clădire, vom lua în calcul și vom propune Consiliului Județean, respectiv Consiliului de Administrație, această formă de amplasare provizorie a secției. Ar fi o soluție extrem de bună pentru Neurologie și ar fi un câștig imediat cu un rezultat imediat”, mai spune Adrian Marc. Noul corp de clădire ar urma să fie construit pe locul actualului heliport din curtea din față a spitalului, iar modulele pentru Secția de Neurologie ar urma să fie amplasate în curtea din spate, înspre Ambulanță, a Spitalului Județean de Urgență.

Florin Dura