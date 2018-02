Rezultate deosebite pentru A.C.S. Sakura Carei

In perioada 8-11 februarie sportivii de la A.C.S. Sakura Carei au avut un program bogat in evenimente. Sportivii Knecht Patrik, Medvei Edwin , Pomian Mirela , Molnar Patric, Keseru Mercedes au luat parte la Stagiul de pregătire PSK-Transylvania Karate Festival din Oradea, însotiti de antrenorii Engber Ingrid si Daraban Gheorghe . Sportivii si antrenorii au participat alături de alti peste 100 de karateka din mai multe ţări la două antrenamente zilnice. Antrenamentele de kata au fost conduse de către antrenorul emerit sârb Shihan Livius Bunda, iar la kumite sportivii s-au antrenat cu Shihan Junior Levefre, renumit antrenor din Belgia, Ivan Leal, antrenor de kumite in lotul de karate al Spaniei. Stagiul şi competitia au fost organizate de către C.S. Crisan Oradea.

Cele învăţate la stagiul de pregătire, karateka le-au pus în aplicare duminică , 11 februarie, la concursul din Oradea Transylvania Open Karate Grand Prix, unde au fost prezenti peste 500 de sportivi din 11 țări. La concurs s-au mai alăturat colegii de la A.C.S. Sakura Carei Varga Mate, Suveg Lenard şi Molnar Theodora.Rezultatele obținute la concurs:Loc 1 kumite masculin minicadeti +50 kg Knecht PatrikLoc 2 kumite fete cadete -54 kg Pomian MireleLoc 3 kumite fete 8-9 ani – 35 kg Keseru MercedesLoc 3 kata masculin 10-11 ani Varga Mate Loc 3 kata masculin 8-9 ani Suveg Lenard Antrenamentele continua cu maximă intensitate , având în vedere că în 3-4 martie va avea loc Campionatul National SKDUN . Cei de la Sakura țin să mulțumească pentru susținere părinților și pentru transport firmei Blandory Carei.