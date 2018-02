Strategia de dezvoltare a Sătmarului, avizată. Peste 26 de milioane de euro accesați

Primăria Municipiului Satu Mare a primit zilele trecute avizul favorabil din partea Autorității de Management pentru POR, care a finalizat analiza tuturor documentele depuse.

Astfel, Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis că, după finalizarea acestei etape de analiză, nu are nici o obiecție cu privire la lista de proiecte, motiv pentru care Primăria Municipiului Satu Mare poate trece la depunerea cererilor de finanțare pentru cele 16 proiecte prioritate depuse pe Axa 4 din cadrul POR 2014-2020.

“Mă bucur că am intrat în linie dreaptă în privința accesării de fonduri europene. Sunt peste 26 milioane de euro pe care i-am obținut și care ne vor ajuta să continuăm dezvoltarea municipiului Satu Mare, să schimbăm în bine fața orașului. În iunie 2016 când am preluat mandatul de primar, nu aveam niciun proiect pregătit pentru a fi depus spre finanțare din fonduri europene. Am început de la ZERO, am întocmit Planul de Mobilitate Urbană și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, documente care cuprind principalele proiecte pentru care municipalitatea va obține fonduri europene nerambursabile în valoare de peste 26 de milioane de euro. Am muncit 18 luni să recuperăm timpul pierdut”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Municipiului Satu Mare i s-a alocat în total o finanțare de 26,9 milioane de euro pentru cele 16 proiecte prioritate, dintre care 21,8 milioane de euro sunt alocate pentru cele 9 proiecte prioritate eligibile pe Axa 4.1