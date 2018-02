Sprijin important pentru Lupescu în alegerile pentru FRF

Ionut Lupescu este personajul dorit de cea mai mare parte a lumii fotbalului romanesc in cursa pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.

In prezent director tehnic la UEFA, Lupescu nu a oferit un raspuns concludent in ceea ce priveste disponibilitatea sa de a intra in cursa pentru fotoliul de presedinte al FRF.

Cu toate acestea, fostul mare international din Generatia de Aur se bucura de un sprijin important, printre sustinatorii sai neconditionati fiind si Gigi Becali, unul dintre personajele cele mai vocale si influente ale fotbalului romanesc.

“Daca se implica Lupescu, il sustin imediat. Vreau la FRF un om care sa nu fie tiran. El, Burleanu, nu pare baiat rau, nu pare tiran, dar cei din jurul lui i-au zgandarit tirania. La Lupescu nu se poate asa ceva”, a spus Becali la Pro X.

In alta ordine de idei, Becali a mai spus ca ar avea influenta sa schimbe optiunea membrilor de vot din cadrul AJF-urilor.

“Fara sa par lipsit de modestie, dar chiar Anghel Iordanescu mi-a spus ca multi ar fi influentati de ce votez eu”, crede Becali.