Țiganii de pe Horea, mutați pe Ostrovului. Primarul spune că nu toți

Locuitorii din ghetto-ul de pe Horea vor fi mutați pe Ostrovului. Primarul Kereskenyi Gabor spune însă că va fi făcută o selecție, iar pe Ostrovului vor ajunge doar cei cu acte în regulă.

Primăria municipiului Satu Mare are în vedere ca reabilitarea blocului C, blocul verde, de pe strada Ostrovului să fie finalizată în cursul acestui an. Primarul Kereskenyi a precizat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că odată modernizat, în acest bloc vor fi mutați cetățenii din ghetto-ul de pe strada Horea.

Atât Kereskenyi, cât și viceprimarul Doina Albu, au precizat că nu toți cei de pe Horea vor ajunge pe Ostrovului.

”Nu vrem să mutăm prostituția și infracționalitatea de colo-colo. Va fi făcută o selecție, iar în blocul de pe Ostrovului vor ajunge doar acele persoane care au acte și care sunt sătmăreni. Restul vor fi evacuați”, a precizat Doina Feher.