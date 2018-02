Unirea a impresionat la prezentare

Unirea Tășnad și-a prezentat sâmbătă lotul cu care va ataca sezonul de primăvară din Liga a 3-a.

Iar în noua formulă, cu cuplul Cristi Popa-Ovidiu Suciu pe banca tehnică și cu un lot întinerit, Unirea a impresionat în fața unui adversar de liga a 2-a. Tășnădenii au invins , scor 3-2 pe Luceafărul Oradea după o primă repriză perfectă. Nemeș ( 7’ ), Faur, ( 21’ ) și Ciul ( 45’ ) au punctat în prima repriză iar spectatorii prezenți la teren s-au arătat încântați nu doar de rezultat cât și de jocul prestat de favoriți. În partea a doua trupa lui Cristi Dulca a echilibrat situația și, pe fondul schimbărilor efectuate de ambele părți Luceafărul a punctat de două ori prin Neacșa și Feher. ”Un meci foarte bun făcut de băieți. Dacă vom continua să muncim la fel de serios cu siguranță că vom face o treabă bună și în campionat” spune antrenorul Cristi Popa. Pentru Unirea au evoluat Moroz-Palenciac, Vădan, Bălău, Bercean- Nemeș, Parnău, Ciul, Ștef-Faur, Cădar. Au mai intrat Cherecheș, Szekely, Silaghi R., Silaghi M., Nagy, Chivari, Varga, Chifor, Mihai Pop. Au lipsir Cubaș și Cubițchi. Unirea va juca un nou amical, sâmbătă cu Sânmartin din liga a 4 a Bihor și de asemenea se mai caută un adversar din liga a 4 a elite, cel mai probabil Turul Micula.

Trei foști olimpiști la Luceafărul De partea cealaltă la Luceafărul Oradea i-am regăsit în lot pe foștii olimpiști, Cristian Oros, Vasile Pop și Darius Lukacs. A fost primul joc şi primul gol în tricoul Luceafărului al lui Sergiu Alexandru Neacşa (26 de ani), mijlocaş care poate evolua pe ambele flancuri. Ultima dată a evoluat la AFC Hermannstadt, dar are 63 de meciuri şi 4 goluri în Liga 1 unde a îmbrăcat tricoul echipelor CS Turnu Severin, Corona Braşov, CSU Craiova şi Viitorul Constanţa. A jucat o perioadă scurtă şi în prima ligă din Belarus la Dinamo Minsk. În jocul de la Tăşnad, antrenorul Cristian Dulca l-a testat pe fundaşul stânga Calvin Valies (23 de ani), un olandez de origine surinameză, care a evoluat ultima dată la gruparea Veria, locul 14 în liga a doua din Grecia. În Olanda şi-a făcut junioratul la FC Amsterdam, iar la seniori a jucat în Liga a II-a la SC Telstar, în perioada 2014-2017.

În prima repriză pentru Luceafărul au evoluat Gudea – Balea, Cr. Oros, A. Tînc, R. Trif – Ţegle, V. Pop – Al. Dulca, Codoban, Bruno Rocha – V. Rusu. În partea a doua a fost păstrat doar Tînc, formula de joc fiind Goia – Ban, Mutu, A. Tînc, C. Valies – Feher, Cuc – Neacşa, D. Lukacs, C. Roşu – Antohi. În 24 februarie este programată etapa a 22-a din Liga 2, iar Luceafărul Oradea ar urma să joace acasă cu ASA Târgu Mureş. Şansele ca jocul să se dispute sunt aproape nule, gruparea mureşeană aşteptând la începutul săptămânii decizia Tribunalului în privinţa falimentului clubului. ASA nu are la oră actuală jucători sau staff tehnic.