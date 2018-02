Vom avea două Olimpii?

Însă vor să facă din Olimpia o echipă a suporterilor, după modelul și ajutorul celor de la Poli Timișoara, chiar dacă pentru asta vor fi nevoiți să pornească de jos, din Liga a 5-a, așa cum au făcut și timișorenii , clujenii, gălățenii ori brașovenii.

Iată ce spun Voluntarii Olimpiști sătmăreni:”A murit Olimpia… Un moment greu pentru toată suflarea olimpistă din Satu Mare. Deși așteptat, nu putem spune că momentul ne-a găsit pregătiți. Niciodată nu ești pregătit să pierzi ceva sau pe cineva drag. Norocul face că Olimpia este o ființă vie doar dacă există măcar o persoană care să se gândească la soarta ei. Noi, #VoluntariOlimpiști am fost și vom fi mereu cu gândul la Olimpia și la binele ei. De aceea am decis să nu mai așteptăm soluții minune, pomeni din bani publici și să luăm taurul de coarne. În fond și la urma urmei #OlimpiaSuntemNoi: suporterii. Nu spunem că decizia a fost luată ușor. Am calculat bine dificultățile și implicațiile care vor apărea. Nu spunem că deținem rețeta succesului. Știm doar că putem mai mult decât să ducem în faliment un club a cărui imagine este importantă pentru noi. Cu sprijinul olimpiștilor avizi de fotbal, cu cel al prietenilor noștri de la Politehnica Timișoara, cu transparență totală și dăruire, suntem convinși că dacă ne vom face treaba bine, nu are cum să iasă prost. Stim că vor fi și voci contra. Suntem dispuși să acceptăm critica dacă e constructivă. Știm că ne așteaptă piedici pe care probabil azi nu putem nici măcar să ni le închipuim. Nu ne interesează. Încurajările celor cu care s-a discutat zilele acestea ne fac să sperăm că am luat decizia corectă. Salutăm decizia Primăriei de a prelua grupele de juniori dar vrem ca echipa care reprezintă numele de Olimpia să fie a noastră a suporterilor. Așteptăm alături de noi pe toți cei care vor sa pună umărul la această construcție nouă”. Ideea pare lăudabilă iar suporterii par hotărâți s-o pună în practică încă de la vară.Aceștia recunosc însă că echipa lor ar fi greu de susținut financiar la un nivel superior iar acum , realist vorbind, suporterii ar putea duce Olimpia până la nivel de Liga 4 elite. Cum Primăria încearcă să preia grupele de juniori de la Olimpia la CSM iar din vară să readucă fotbalul la Satu Mare în atenție s-ar putea ca în loc de deja dispăruta OLIMPIA 2010 să ne trezim de la vară cu două echipe…Olimpia-CSM și Olimpia –suporteri!