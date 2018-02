“Vrem doar să se respecte regulamentul!”

Conducerea CSM Satu Mare a susținut ieri la prânz o conferință de presă în care a ținut să explice cum s-a ajuns la depunerea memoriului către FRB la finalul Cupei României de la Sfântu Gheorghe.

Președintele Vasile Fogel a precizat încă din debutul conferinței că decizia a fost luată la pauză și că memoriul era redactat dinainte. ”La pauza meciului a venit la mine managerul echipei și mi-am dat acceptul depunerii memoriului la final. Dacă scrie clar în regulament că e voie cu trei europence și trei americance ( non-europence), atunci să se respecte. Nu scrie două cu patru sau patru cu două, scrie clar trei cu trei. Ideea depunerii contestatiei nu e neaparat castigarea la masa verde, ci a respectarii unui regulament. Din punctul nostru de vedere e foarte clar…” a spus președintele Vasile Fogel. Acesta a amintit și despre arbitrajul de la finală…” Nu mă interesează și dacă voi fi amendat, dar trebuie să spun că a fost un arbitraj complet părtinitor gazdelor. Înțeleg să ajuți puțin, dar ce a fost duminică în finală a fost curios…!”, a mai spus Vasile Fogel. ”Vreau să le felicit pe fete și acum trebuie să mergem cu capul sus și să câștigăm Liga Europei Centrale”, a încheiat Vasile Fogel. Managerul Florin Mureșan a punctat că decizia depunerii contestației a aparținut conducerii și nu avocatului Sergiu Gherdan. ” Eu m-am consultat cu Marius Dobă și apoi cu președintele Fogel în pauză și așa am depus memoriu. Regulamentele trebuie respectate de toată lumea. Le respect pe jucătoarele de la Sepsi, vina nu e a lor… Vreau doar să jucăm toți cu aceleași reguli. Să-și aducă aminte Annemarie Părău că am plâns împreună în 2011 la Wasserburg la CEWL tot pe o greșeală de regulament și o înțelegere nerespectată de federație. Iar cei de la Sepsi să nu uite că ei s-au retras anul trecut de pe teren în finala de la Cluj , noi am stat duminică până la capăt… Atunci a fost Fair Play, acum nu mai e… Așteptăm verdictul federației și suntem dispuși să ne căutăm dreptatea până la capăt”. Acesta a mai amintit că înaintea jocului și oficialii de la Olimpia Brașov i-au semnalat problema din regulament…”Nu eram singurii care știam de problemă. Îmi felicit jucătoarele”, a mai spus managerul echipei de baschet, care a mai adăugat că și CSM Satu Mare a jucat în FIBA CUP dar nu a avut parte în sezonul 2012-2013 de nicio facilitate de la federație așa cum are acum Sepsi care poate folosi șase străine față de cinci, restul echipelor. ”Și noi am fost singurii din baschetul feminin care în acel an am fost în FIBA dar n-am cerut FRB-ului să ne facă statuie și nici să ne ajute. Sau Târgoviște care a jucat în Euroligă… Au respectat în România regulile LNBF și în cupe regulile din Euroligă. Să existe un regulament scris și clar pentru toată lumea”, a încheiat Mureșan. Antrenorul Marius Dobă a apreciat ca pozitivă prestația CSM-ului la acest turneu final. ”Chiar dacă nu am reușit să câștigăm cred că am ieșit cu capul sus . Chiar dacă s-a investit acum mai mult la Satu Mare totuși aceste investiții trebuie continuate pentru a avea continuitate și pentru a face performanță. Jucătoarele trebuie felicitate pentru modul în care au abordat această competiție. Nu am ce să le reproșez. Am mai spus-o, Sepsi avea toate atuurile să câștige cupa, a pornit favorită. Un atu aveam asupra lor, presiunea care pe ele le apăsa în condițiile în care anul trecut au pierdut trofeul. Se știa clar că ele trebuia să câștige, dar acele greșeli de arbitraj făcute la momentul potrivit le-au scos din această presiune și ne-au tăiat nouă orice șansă”, a declarat Marius Dobă. Antrenorul CSM-ului a amintit că nu ar fi o satisfacție să câștige la masa verde, dar ” era nevoie de acest semnal de alarmă pentru că și Satu Mare și alții trebuie să conteze în baschetul feminin. Le amintesc celor de la Sepsi că le-au trebuit ani buni să ajungă la performanța sportivă. Le reamintesc de câte memorii au depus ei la FRB și FIBA față de Târgoviște și față de regulamente. Acum trei ani au profitat la fel de o greșeală făcută de Târgoviște…” a amintit Marius Dobă. CSM Satu Mare a plătit ieri taxa de contestație și așteaptă acum decizia FRB.