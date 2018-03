Afdam şi Cfaim în apărarea Vieții- Când omul luptă împotriva Omului (II)

Bună dimineața stimați cititori … și ne bucurăm că putem fi alături unii de alții într-o nouă aventură a vieții. Suntem Afdam și … și Cfaim, umilii dumneavoastră corespondenți de politică internă și internațională ai Agenției de Știri – Tsev Dron EdAtezag – și vrem ca prin acest umil demers gazetăresc să facem o apologie a vieții umane care se naște. Nu există pe această planetă albastră, numită Pământ, un semn mai măreț și minunat lăsat de Dumnezeu omenirii decât venirea pe pământ a unei alte vieți … a unui alt Om, o personalitate creată după CHIPUL și asemănarea Lui Dumnezeu. Dar iată că, din păcate, din diferite motive omul din zilele noastre se izolează din ce în ce mai mult de semeni și așa cum prin mândrie, invidie și neascultare Adam și Eva au pierdut Edenul alegând păcatul strămoșesc, așa și unii urmași ai acestora își doresc o supremație existențială, asupra semenilor, … doresc să-I ia locul Lui Dumnezeu. O mentalitate occidentală în ascensiune, mânată de interese meschine, de multe ori economico-financiare, se extinde în întreaga lume, prin acea ideologie cunoscută sub denumirea de – antinatalism -, ideologie care luptă împotriva nașterii și dezvoltării vieții umane sub toate formele, dar și împotriva respectării vieții pe toate palierele societății. Fie că e vorba de “extincția în masă” (“mass extinction”), “controlul populației” (“population control”), “impuneți impozite pe copii” (“tax on children”), “sinucide-te” (“kill yourself”!) ori “salvați planeta” (“save the planet”!), toate aceste mesaje arată aceeași ideologie anti-umană care pătrund tot mai pregnant în gândirea și mintea bolnavă a anumitor indivizi din occident. (cfr. http://www.alianta-familiilor.ro/) Mai mult, mișcări care recomandă și promovează extincția rasei umane (cea mai cunoscută și gălăgioasă dintre ele fiind ”The Voluntary Human Extinction Movement” – Mișcarea pentru extincția umană voluntară) sau partide politice ca și ”The Antinatalist Party” din Marea Britanie, au toate același numitor comun: dispariția speciei umane. Aceste mișcări generalizează problemele omenirii, omul fiind învinuit de distrugerea și degradarea mediului, încălzirea globală, poluarea și topirea ghețarilor, distrugerea plantelor și dispariția animalelor, remediul fiind unul singur: eliminarea ființelor umane. Dar care sunt instrumentele folosite de aceste minți diabolice? Unul din mijloacele folosite este acela de a induce în mentalul colectiv inutilitatea personală a individului și neîncrederea în ceilalți. Această tendință spre auto-extincție e reflectată cel mai bine în diminuarea drastică a respectului ființei umane față de propria viață și față de viața altor ființe umane. Astfel, chiar dacămajoritatea țărilor lumii au abolit pedeapsa capitală, în ultimii ani, în Occident, din ce în ce mai mulți dintre cei care suferă condamnări în închisori cer eutanasierea pentru a scăpa de pedeapsă. Adică mai popular spus … dragă cetățene îți oferim dreptul să nu mai ai niciun drept. Așa că ori mori … ori nu mai scapi! Astfel de cazuri se întâlnesc tot mai des în țări considerate modele de democrație, ca: Belgia, Olanda, dar și în Canada unde cu doar câțiva ani în urmă a fost decretat dreptul la eutanasie. În concluzie, ne punem această întrebare: nu cumva eutanasierea întemnițaților la cerere, reprezintă o tendință de întoarcere la pedeapsa capitală, sub forma mascată și voalată a unui așa zis drept al omului de a-și cere moartea, prin inducerea manipulantă a dorinței de sinucidere sub forme legale? Nu cumva se dorește declinul omului pe propria-i scară de valori … scăderea încrederii în sine și-n aproapele, respectul scăzut a societății față de viața individului, spre liniștea ”opiniei publice”? Așa că … doamnelor și domnilor … noi europenii Mileniului III vom proclama dreptul întemnițaților lumii de a nu sfârși prin pedeapsa capitală, ci prin eutanasiere … la alegere!

Până atunci … bucurați-vă de Viața în Domnul!

Valeriu Ioan