Amalia Tătăran invitată de onoare la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”!

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare a organizat marţi o nouă acţiune din cadrul proiectului “Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”. Iar actiunea a avut loc la Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade” din Satu Mare.Profitand de prezenta lotului national de spada in cantonament la Satu Mare cei de la DJST au invitat o la intalnirea cu elevii pe Amalia Tataran, satmareanca noastra din lot. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Satu Mare a organizat marţi o nouă acţiune din cadrul proiectului “Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”. Iar actiunea a avut loc la Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade” din Satu Mare.Profitand de prezenta lotului national de spada in cantonament la Satu Mare cei de la DJST au invitat o la intalnirea cu elevii pe Amalia Tataran, satmareanca noastra din lot. Peste 120 de elevi s-auaratat interesaţi de performanţele obţinute, de motivele care au determinat-o să aleagă acest sport. Amalia Tătăran a îndemnat elevii să practice orice formă de sport, mişcarea fiind un element foarte important pentru sănătate şi dezvoltarea personală. Alături de Amalia s-a aflat şi Adrian Ardelean – directorul DJST Satu Mare.Revin cu drag acasă și mă simt minunat în sala de unde la 9 ani am început să practic scrima sub îndrumarea antrenorului Csiszar Francisc. Mă bucur că pot să fac echipă cu Ana Maria Popescu, cea mai bună spadasină din lume și sper să pot să ajung și eu la performanțele ei. Vă îndemn să vă urmați visul, să munciți și să faceți sport și mișcare” le a transmis Amalia elevilor veniți la întâlnire. Printre rezultatele deosebite obţinute de Amalia amintim că sportiva noastră a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial pentru cadeţi de la Baku, medalia de bronz la Campionatul European de cadeţi în proba pe echipe, medalia de argint la individual la Campionatul European de juniori de la Budapesta, altă medalie de argint, de data asta pe echipe, la Campionatul European pentru seniori de la Zagreb, medalia de bronz la Campionatul European pentru tineret de la Vicenza. În anul 2012 a devenit cea mai tânără membră a lotului olimpic.Sătmăreni la Grand Prix-ul de la Budapesta Altfel, la Budapesta va avea loc în week end Grand Prix de spadă seniori, doar individual. România va fi reprezentată de 24 de sportivi, iar printre ei avem şi sătmăreni. Este vorba de Adam Macska şi Adrian Szilagyi de la CSM Satu Mare, Marton Szep de la CS Satu Mare, Amalia Tătăran de la Dinamo şi Greta Vereş de la Steaua.”Vreau să mi depășesc performanța de anul trecut și să trec de primele tururi la Grand Prix ul de la Budapesta. E concurență mare dar mergem încrezătoare acolo” ne a spus Amalia Tătăran.În total, la Budapesta s-au înscris 516 spadasini din întreaga lume.Iată care este programul complet din weekend:

Vineri, 23 martie

• Ora 9:30 – start calificări spadă masculin

Sâmbătă, 24 martie

• Ora 10:30 – start calificări spadă feminin

Duminică, 25 martie

• Ora 9:30 – tabloul de 64 la spadă masculin

• Ora 11:00 – tabloul de 64 la spadă feminin

• Ora 20:00 – semifinalele şi finalele la spadă feminin şi masculin

• Ora 21:30 – festivitatea de premiere