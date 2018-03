Argint şi bronz la Naţionale pentru Bartincki Attila

CS Karate Do B.F.K.S. Carei a participat in weekend la Campionatul Naţional de Karate ESKU. La competitia organizata de Federaţia Română de Karate, afiliată la World Karate Federation, careienii l-au avut in competitie pe multiplul lor campion, Bartincki Attila. Iar la Izvorani, Attila si- a demonstrat inca o data valoarea reusind sa cucereasca medalia de argint la kata individual seniori, dar şi medalia de bronz la kumite -60 kg. Preşedintele dr. Fazekas Gyorgy şi toţi membrii clubului careian doresc să-l felicite pe Attila Bartincki pentru performanţa obţinută.