Baschet feminin / Începe turneul 1-5 al Ligii Naționale

Liga Nationala de Baschet Feminin revine in actualitate in acest week-end, Sala Sporturilor “Dumitru Popescu Colibasi” din Brasov urmand sa gazduiasca meciurile primului turneu din faza a doua pentru grupa valorica 1-5. Astfel, vreme de doua zile, cele mai valoroase reprezentante ale baschetului feminin romanesc vor continua sa se lupte pentru suprematia LNBF, meciurile fiind stabilite conform tragerii la sorti efectuate la Sf. Gheorghe cu ocazia FINAL 8 Cupa Romaniei. Din dorinta de a oferi fanilor baschetului feminin oportunitatea de a urmari in direct disputele de la Brasov, Federatia Romana de Baschet a decis ca toate meciurile sa fie transmise in direct de FRB TV, transmisia fiind preluata de www.prosport.ro si de pagina oficiala de facebook.

Abia revenite de la Brașov după turneul final al Ligii Europei Centrale, baschetbalistele de la CSM Satu Mare se întorc în orașul de sub Tâmpa și speră să obțină un rezultat care să le asigure locul doi înaintea play off-ului.

”Fetele sunt obsite după atâtea drumuri. Am și avut multe meciuri în câteva zile. Sperăm să ne recuperăm fizic și să ne putem face jocul” spun oficialii echipei.

Turneul 1

Etapa 1

09.03.2018

Ora 17:00 – FRB TV CSTB Olimpia CSU Brasov – ACSBT Alexandria

Ora 19:30 – FRB TV Universitatea Cluj-Napoca – CS Municipal Satu Mare

Etapa 2

10.03.2018

Ora 17:00 – FRB TV – CS Municipal Satu Mare – CSTB Olimpia CSU Brasov

Ora 19:30 – FRB TV ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe – Universitatea Cluj-Napoca