Claudiu Gorgan a câștigat un ultramaraton de 24 de ore în Germania

Povestea lui Tibi Ușeriu o știe deja întreaga țară. Tibi (fost condamnat pentru jaf și tentativă de omor la ani grei de pușcărie în Germania) este acum un ultramaratonist de top, câștigător de trei ori al Ultramaratonului Arctic, o cursă de peste 600 km la temperaturi de minus 37 de grade Celsius. Însă, putini stiu ca avem si un satmarean, e drept mutat in Cluj si legitimat la CSM Cluj Napoca , ce este în top în asemenea competiții.

Zilele trecute, în Germania, atletul originar din Satu Mare, Claudiu Gorgan, legitimat la CSM Cluj, și-a adjudecat ultramaratonul de 24 de ore. “A fost o competiție teribil de dură. S-a alergat de dimineață de la 10, până a doua zi la 10 dimineața. Seara a început să ningă și temperaturile au scăzut. Peste noapte a fost viscol și minus 7 – 8 grade. În standuri a înghețat apa și lichidele. Aveam programat a alerga undeva la 195 de kilometri, dar din cauza vremii am ajuns doar la borna 178 km. De altfel, și câștigătorul cursei, un german, care avea ca record distanța de 238 km, acum a reușit doar 188 km! Oricum, pentru Claudiu e un rezultat mare!”, a spus Sergiu Dascăl, antrenorul său. Cursa din Germania s-a desfășurat între două poduri, pe un tur de 2470 metri. Sportivii au alergat în timp propriu timp de 24 de ore pe acest circuit, având voie să facă câte pauze doresc, de cât timp doresc. “Noi am făcut o oprire de 45 de minute pentru a ne încălzi și apoi alte câteva opriri de 3-4 minute pentru rehidratare. Asta deși la cât a fost de frig, efectiv nici măcar nu am transpirat!”, a spus Claudiu Gorgan. În urma rezultatului său, Claudiu Gorgan și-a îndeplinit baremul (175 km) pentru a participa la Campionatul European de Ultramaraton din luna mai.( sursa csmcj.ro).

Florin Mureşan