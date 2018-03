Cristi Popa: ”La pauză trebuia să avem 5-0”!

Unirea Tășnad a obținut prima victorie în campionat de la instalarea cuplului de antrenori Cristi Popa-Ovidiu Suciu.

Tășnădenii s-au impus ieri la Dej, scor 2-0 după un meci în care au dictat ritmul. Au marcat Vădan în minutul 44 și Ciul în minutul 72 însă conform celor declarate la final de tehnicianul Cristi Popa, Unirea putea să rezolve meciul până la pauză.

”Îi felicit pe băieți. N-a fost chiar simplu mai ales că am ratat și foarte mult în prima parte. Trebuia să conducem cu 5-0 la pauză la cum s-a jucat. Mergem la U Cluj Napoca să facem un meci bun. Nu avem presiune și eu am încredere în acești băieți. Am văzut și eu U Cluj Napoca-Unirea Dej, 2-0, și pot spune că noi parcă ne-am impus mai lejer” a spus Popa.

Unirea Tășnad va câștiga la masa verde, 3-0 partida cu retrasa Ghimbav iar apoi , marți de la ora 19 în direct la Look TV va juca pe terenul liderului, pe Cluj Arena.

Unirea Tăşnad: Moroz – Palinceac, Vădan, Bălău (cpt.), Parnău, Cubaş, Stanciu, Nemeş (Szekely ’47), Cădar (R. Silaghi ’80), Ciul (Ştef ’75), Faur (Imi Nagy ’90). Antrenori: Cristi Popa şi Ovidiu Suciu.

SERIA 5, etapa 16

Metalurgistul Cugir – FC Avrig 1-1

Andrei Făgărăşanu (14) / Adrian Cîrstean (28)

ACS Fotbal Comuna Recea – CS Iernut 5-1

Daniel Mih (20), Romario Rus (24, 30), Viorel Chinde (56), Alin Bota (90 – pen.) / Ionuţ Cheţan (45+2 – pen.)

Industria Galda – Viitorul Ghimbav 3-0

Viitorul s-a retras în pauza de iarnă şi va pierde toate meciurile returului la “masa verde”.

Performanţa Ighiu a stat.

Unirea Dej – Unirea Tăşnad 0-2

Călin Vădan (44), Adrian Ciul (72)

Avântul Reghin – Sănătatea Cluj 2-0

Bogdan Stavilă (19), Tudor Zbârcea (86)

Gaz Metan Mediaş 2 – Unirea Alba Iulia 1-1

Amaral Edon Junior (57) / Radu Scrob (73)

marţi, 10 aprilie, ora 17:00CFR Cluj 2 – Universitatea Cluj