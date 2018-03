Cupa a ajuns la Primărie

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, le-a felicitat ieri pe baschetbalistele de la CSM Satu Mare după câștigarea Ligii Europei Centrale.

Primarul Kereskenyi Gabor a amintit că performanța obținută de jucătoare e una istorică pentru sportul sătmărean. E vorba despre primul trofeu cucerit la nivel de sporturi de echipă la Satu Mare. “Felicitări pentru această performanță istorică, este primul trofeu câștigat de o echipă în Satu Mare”, a început primarul sătmărean. CSM Satu Mare mai are în palmares două locuri 2 în cadrul Ligii Naționale, două locuri 2 în Cupa României și un loc 3 în Liga Europei Centrale. „Consider că sportul de performanță este și brand-ul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Este un instrument important pentru a duce vestea municipiului Satu Mare și în alte părți, în România și în străinătate”, a mai precizat Gabor Kereskenyi, care totodată susține că nu ar fi o tragedie dacă clubul sătmărean nu ar termina pe locul 1 la capătul sezonului LNBF. Asta pentru că s-a pornit un proiect în care și-au propus ca Satu Mare să devină în 2-3 ani campioană națională. Dar nu ar fi o tragedie nici dacă anul acesta am cuceri medaliile de aur.” a spus primarul Kereskenyi Gabor.Căpitanul echipei, Andra Mandache, a vorbit despre rezultatul obținut duminică la Brașov. “Era unul dintre obiectivele noastre și suntem foarte bucuroase pentru că l-am putut îndeplini. Cu atât mai mult pentru că pentru Satu Mare înseamnă istorie. Încercăm să ne îndeplinim și celelalte obiective rămase”, a declarat căpitanul echipei, Andra Mandache. Antrenorul Marius Dobă le-a felicitat încă odată pe jucătoare și a mulțumit comunității locale și primarului pentru sprijinul acordat echipei. “Au făcut eforturi mari, sacrificii și am trecut prin perioade destul de grele mai ales prin meciurile aglomerate pe care le-am avut. Am jucat în trei competiții, două s-au terminat. Rămâne să continuăm în campionatul național și să sperăm că vom juca cel puțin finala. Mulțumim comunității locale, domnului primar pentru că ne-au susținut și au avut încredere în noi. Merită și trebuie să fie susținut baschetul feminin din Satu Mare”, a transmis antrenorul Marius Dobă. CSM Satu Mare a cucerit duminică în premieră trofeul Ligii Europei Centrale după ce a învins în finală formația germană Pharmaserv Marburg cu 69-60. CSM Satu Mare a jucat cu o săptămână în urmă și finala Cupei României, sătmărencele fiind depășite de Sepsi cu 62-48.Urmează faza a doua a Ligii Naționale cu meciurile din turneele pentru locurile 1-5 și apoi play off.

CSM SATU MARE: Andrea Olah, Renata Szmutku, Anamaria Kadar, Marina Sfîrlea, Andra Mandache, Andreea Lazăr, Alexandra Uiuiu, Kristina Baltic, Brittany Denson, Porchia Green, Taneisha Harrison, Marina Șolopova. Staff tehnic și administrativ: Marius Dobă, Octavian Boian, Anzik Arnold, Romulus Boțoiu, Kinga Szmutku, Delia Pintea, Florin Mureșan. Președinte Vasile Fogel.

Eroarea recunoscută, dar memoriul e respins Federația Română de Baschet a respins memoriul depus de CSM Satu Mare după terminarea finalei Cupei României. Și a decis păstrarea rezultatului de pe teren , 62-48 pentru Sepsi. Doar că în hotărârea publicată pe site-ul oficial, federalii recunosc eroarea din regulamentele FRB și în același timp lasă loc la noi interpretări. În plus iau în considerare pentru luarea deciziei nu litera regulamentului (cu eroare cu tot) ci o declarație făcută de oficialii CSM la conferința de presă!Comisia constata:- din documentele prezentate si din foaia de arbitraj ca echipa ACS SEPSI SIC SF GHEORGHE a utilizat in jocul disputat in data de 25.02.2018, un numar maxim de 6 jucatoare straine in acord cu prevederile art 4A din RSCR 2018Referitor la solicitarea echipei CSM SATU MARE de a se constata ca pe foaia de arbitraj au fost trecute 2 jucatoare non europene si 4 jucatoare europene, CCCLTO retine:- Avand in vedere ca, normele FIBA EUROPA pentru competitiile europene limiteaza doar numarul de jucatori non europeni;- Avand in vedere ca, in sedinta presedintilor din Liga Nationala de Baschet Feminin, din data de 28.02.2017, desfasurata la Tg Mures, s-a votat propunerea de a limita numarul jucatoarelor straine la 6 din care maxim 3 jucatoare non europene, prezentat prin exemplul maxim posibil (3 non europene si 3 europene), acest fapt neexcluzand situatia in care s-ar utiliza un numar mai mic de 3 jucatoare noneuropene si mai mare 3 de jucatoare europene, dar pastrandu-se numarul maximal de 6 jucatoare straine;- Avand in vedere ca, in procesul verbal al sedintei, din data de 28.02.2017, DIN EROARE nu au mai fost inserate si celelalte situatii posibile de utilizare a unui numar mai mic de jucatoare noneuropene si a unui numar mai mare de jucatoare europene, fara a incalca numarul maxim de 6 jucatoare straine;- Avand in vedere ca, ACEASTA EROARE a fost preluata atat in decizia BF din data de 16.03.2017 cat si in RSCN si RSCR 2017 – 2018;- Avand in vedere declaratia publica din conferinta de presa, din data de 27.02.2018, a domnului Florin MURESAN, manager CSM SATU MARE, participant la sedinta presedintilor din data de 28.02.2017, de la Tg Mures, care confirma existenta erorii din cadrul documentelor mai sus amintite, raportata la situatia votata in cadrul sedintei presedintilor din Liga Nationala de Baschet Feminin, referitoare la limitarea a numarului de jucatoare straine la 6, din care maxim 3 jucatoare noneuropene. Fata de toate acestea, CCLTO urmeaza a respinge protestul declarat de CSM SATU MARE cu privire la inscrierea in foaia de arbitraj de catre ACS SEPSI SIC SF GHEORGHE a unui numar mai mare decat cel prevazut de regulamentele FRB de jucatoare straine. Pentru aceste motive Comisia Competitii Legitimari Transferari si Omologari a Federatiei Romane de Baschet decide: 1. Respinge ca neintemeiat protestul declarat de CSM SATU MARE de la finalul jocului din 25.02.2018 din finala Cupei Romaniei.2. Mentine rezultatul jocului dintre ACS SEPSI SIC SF GHEORGHE si CSM SATU MARE din data de 25.02.2018, castigat de catre echipa ACS SEPSI Sic Sf GHEORGHE cu scorul de 62 – 48 si declara echipa ACS SEPSI SIC SF GHEORGHE castigatoare a Cupei Romaniei editia 2017 – 2018. Prezenta decizie a fost luata cu unanimitate de voturi.Impotriva deciziei CCLTO in conformitate cu prevederile art 21.12 din RGOC se poate face apel in termen de 48 de ore de la pronuntare.

Din eroare în eroare Legat de decizia de ieri a Comisiei de Competiții, managerul Florin Mureșan a declarat că ” nu poți lua decizii decât pe ce scrie în regulamente, nu pe declarații de presă. Eroarea e a federației nu a noastră…Culmea e că la acea întâlnire de la Târgu Mureș s-a stabilit că nu vrem Final 8 ci Final 4 de Cupa României sau că nu vrem echipe satelit în Liga 1. Nimic din ce s-a discutat acolo nu a rămas valabil…Se ia în considerare doar decizia care convine FRB…Repet, trebuie să se termine odată cu bâlbâiala din regulamente iar acestea să fie valabile pentru toate echipele. Nu pentru unii mumă și alții ciumă..” a spus Florin Mureșan.