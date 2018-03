Cupa Primăverii, un turneu extrem de reușit la Supur

Fostul campion la tenis de masă Czigler Anton împreună cu Consiliul Local Supur au organizat sâmbătă un interesant campionat dotat cu Cupa Primăverii, ediție dedicată Centenarului Marii Uniri.



Spre lauda lor, organizatorii au reușit să adune la startul competiției 53 de participanți. Oameni veniți din localitățile învecinate și chiar din Sălaj și Maramureș. Am avut parte de ediția cu numărul șapte și putem spune, fără să greșim, că a fost cea mai reușită. ”Mă bucur că de la an la an campionatul crește în valoare și avem tot mai mulți doritori și participanți. Încerc să dau înapoi tenisului de masă ce mi-a oferit el în viață. Am trăit momente deosebite în cariera mea atât în România, cât și în Ungaria și Germania. Îmi doresc ca acest sport să se dezvolte și mai mult.

Împreună cu domnul primar din Supur ne gândim să înființăm și un club aici și să atragem și tineretul și copiii din comună către acest sport” ne-a spus Czigler Anton, organizatorul campionatului. Competiția a avut și oaspeți de seamă. Managerul GNV şi Nord Vest TV, Mircea Govor, consilierul județean Nicolae Avorniciții, directorul DJST Adrian Ardelean . Primarul comunei Supur, Vasile Șteț, a fost gazda perfectă. ” Sunt plăcut surprins să văd că la noi în Căminul Cultural putem avea un asemenea eveniment care a adus la start atât de mulți participanți. Susținem ca primărie astfel de acțiuni care să promoveze mișcarea, sportul . În plus, oamenii din comună au un motiv în plus de a se întâlni și de a schimba idei și păreri”, ne-a spus primarul Vasile Șteț. ”Am venit cu mare plăcere la acest turneu și pot spune că sunt mândru de ce am văzut aici. Vin cu drag acasă și mă mândresc cu realizările supuranilor mei.

Iată că acest Cămin Cultural poate oferi condiții deosebite și pentru activități de ecest gen. Felicitări organizatorilor”, a spus managerul GNV şi Nord Vest TV, Mircea Govor, care și-a amintit cu plăcere de momentele din tinerețe când la școală toată lumea juca tenis de masă cu carnetul de note sau cu cartea de geografie. Mai multe amănunte despre acest turneu , interviuri cu primarul Vasile Șteț, cu organizatorul Czigler Anton, consilierul județean Nicolae Avorniciții , cu managerul GNV şi Nord Vest TV , Mircea Govor. și directorul DJST, Adrian Ardelean, în această seară de la ora 20,45 în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV.

Florin Mureşan