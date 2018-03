FCSB rămâne în urmărirea liderului

Echipa FCSB a obtinut toate punctele puse in joc la meciul cu Viitorul dupa un meci pe care si l-a facut usor prin cele doua goluri marcate in prima repriza. Pana la golul lui Budescu din minutul 32 niciuna dintre echipe nu reusise vreo faza ofensiva notabila si jocul era blocat intr-o lupta surda la centrul terenului. A fost nevoie de o executie de geniu din partea lui Budescu si mingea a intrat in poarta, nu inainte insa de a fi intalnit ambii stalpi laterali ai portii oaspetilor. O finalizare rafinata din partea unuia dintre cei mai tehnici jucatori aflati la aceasta ora in Liga 1 Betano. Sase minute mai tarziu acelasi Budescu se afla la originea unei faze care l-a avut la finalizare pe Man, insa sutul acestuia a fost deviat in corner. Din lovitura de la colt rezultata FCSB si-a majorat avantajul dupa o schema bine gandita. Centrare Man in sase metri, prelungire cu capul a lui Florin Tanase spre bara a doua si aparitie decisiva a lui Momcilovic. Dupa o prima repriza modesta, Viitorul a expediat primul sut spre poarta stelista abia in minutul 58 prin Dragus, jucator intrat in debutul reprizei. Viitorul avea sa reduca in cele din urma din avantaj cu un gol marcat de Mladen din interiorul careului dupa o faza fixa de la coltul terenului. Intrat in minutul 64, Alibec si-a trecut in cont o bara dupa un corner executat pe lung de Budescu. FCSB revine pe doi dupa aceasta victorie, la doua puncte de liderul CFR Cluj, echipa pe care o va intalni saptamana viitoare in Gruia. Viitorul ramane pe patru, cu 22 de puncte, departe de titlu. Meciul a fost arbitrat de careianul Istvan Kovacs.