FOTO. Unicarm a deschis un nou magazin în Țara Oașului. Unde mai precis

Firma Unicarm a deschis astăzi un nou magazin în Țara Oașului. Este vorba despre proaspătul magazin Unicarm deschis în comuna Bixad.

La eveniment au fost prezenți patronul Unicarm, Ioan Lucuț, precum și primarul comunei Bixad, Ioan Tătar, care au tăiat panglica inaugurală.

”Azi am avut onoarea sa particip la inaugurarea deschiderii magazinului Unicarm in comuna Bixad. E o realizare in plus pentru comuna noastră datorită creării unor noi locuri de munca și pentru ca produsele tradiționale comercializate de Unicarm vor fi mai accesibile pentru locuitorii comunei Bixad”, a declarat primarul comunei Bixad.