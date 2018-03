Gazetarii sătmăreni, buni țintași

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare a organizat concursul “Cupa presei la tir”. Acesta a avut loc ieri în poligonul de la Gelu. Jurnaliştii Nord Vest TV şi ai Gazetei de Nord-Vest au urcat pe podium. Colega noastră Raluca Jofi pe locul 2, în timp ce Florin Dura s-a clasat pe locul 3. An de an, în jurul datei de 24 martie, Poliția sătmăreană organizează pentru gazetarii sătmăreni Cupa Presei la Tir. Dacă în restul anilor a fost cald și soare, ieri a fost un pic altfel. A nins ca-n povești și totul a fost acoperit de zăpadă. Jurnaliștii sătmăreni au venit însă pregătiți pentru a trage la țintă. Înainte, însă, polițiștii de la intervenție rapidă au făcut câteva demonstrații. Apoi a venit rândul presei. Cu un punctaj de 49 de puncte pe primul loc s-a clasat Valentin Păduraru de la Sportul Sătmărean. Pe locul doi, cu câte 48 de puncte, s-au clasat Raluca Jofi, de la Nord Vest TV, Veronica Hodaș, de la Satu Mare Online, și Fodor Lajos, de la Informația Zilei. Locul al treilea, cu 47 de puncte, i-a revenit lui Florin Dura, de la Gazeta de Nord-Vest. De asemenea, colegul nostru Ciprian Mare s-a clasat pe locul al 4-lea cu 45 de puncte. Activitatea face parte din manifestările prilejuite de Ziua Poliţiei Române, care va fi sărbătorită vineri.

Cristian Stan