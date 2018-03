Ioana Bran, întâlnire cu șeful COSR, Mihai Covaliu

Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a participat ieri la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român la o întâlnire între conducerile COSR, MTS și ANAP pe tema achizițiilor publice. Au fost prezenți președintele COSR Mihai Covaliu, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș, și reprezentanți ai federațiilor sportive, acestea confruntându-se foarte des cu problema achizitiilor. S-a discutat despre adoptarea mai multor măsuri, cum ar fi introducerea de praguri valorice până la care se pot realiza achiziții directe sau, pentru achizitiile sub 4.500 lei, prin justificarea prezentată sub forma documentelor fiscale și, de asemenea, încheierea unui acord-cadru ca o soluție pentru procurarea de produse alimentare sau materiale/echipament sportiv/medicamente/bilete avion etc. „A fost o întâlnire utilă, mă bucur că se lucrează la o armonizare a legislației în domeniul achizițiilor publice pentru că asta va facilita și va face mai simplă și mai eficientă activitatea federațiilor sau a complexurilor din subordinea MTS”, a declarat ministrul Ioana Bran.