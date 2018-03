Ionuț Lupescu s-a întâlnit cu votanții din Maramureș și Satu Mare

Candidatul Generației de Aur la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, Ionuț Lupescu s-a aflat marți și miercuri în Ardeal unde s-a întâlnit cu votanții din județele Sălaj, Maramureș și Satu Mare.

La întâlnirea de la Baia Mare au participat și reprezentanții cu drept de vot ai județului nostru.De remarcat ca din echipa de campanie a lui Ionut Lupescu face parte si fostul atacant Florin Răducioiu iar la întâlnirea de la Baia Mare , Kaizerul a fost însoțit și de sătmăreanul Marius Kalmar, fiul fostului antrenor al Olimpiei, Iosif Kalmar. Ionuț Lupescu a marcat întâlnirea pe pagina personală de facebook și s-a arătat încântat de cele prezentate de oamenii de fotbal din Maramureș și Satu Mare. ”Aseară ( nr marți), la Baia Mare, m-am întâlnit cu membrii afiliați din jud. Maramureș. Tot aici au venit și oamenii de fotbal din jud. Satu Mare. Întâlnirea avut loc la complexul sportiv Arena al CSS2 Baia Mare.

Vă spun sincer că am rămas profund impresionat de felul în care arată această bază de pregătire și de condițiile de care beneficiază tinerii sportivi de aici. Îmi doresc să multiplicăm aceste modele de succes la nivel național. În altă ordine de idei, discuția cu oamenii de fotbal din cele două județe a fost una foarte constructivă și concluzia una singură: fotbalul maramureșean și cel sătmărean se află pe drumul cel bun, însă lipsa implicării de la nivel federal pune multe probleme în teritoriu. Am convenit să lucrăm împreună și să grăbim procesul de dezvoltare cât putem de mult. În această dimineață ( nr miercuri) am avut și o întâlnire foarte bună cu autoritățile locale la sediul Consiliului Județean Maramureș, unde le-am prezentat acestora proiectul meu de modificare a legislației, în vederea facilitării investițiilor în infrastructură sportivă și în sport, în general. O astfel de investiție am vizitat azi la Recea, lângă Baia Mare, unde oamenii gospodari de aici au construit un stadion nou-nouț și o sala de sport ultra-modernă. Felicitări!” a scris Ionuț Lupescu. Alegerile pentru șefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie iar de la Satu Mare vor vota reprezentanții AJF Satu Mare, LPS Satu Mare și ai Unirii Tășnad.

Florin Mureşan