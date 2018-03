Patru televiziuni se bat pentru Champions League

Pe 22 martie s-a incheiat perioada in care posturile de televiziune doritoare puteau trimite la UEFA scrisoarea de intentie in vederea achizitionarii drepturilor tv pentru urmatoarele trei sezoane in cele doua competitii europene de club. Acordarea drepturilor va fi facuta in urma unei licitatii. Cum acesta este ultimul sezon din cele trei in care Telekom Sport a avut exclusivitate pentru difuzarea in Romania a partidelor din Champions League si Europa League, iar Pro Tv a detinut optiunea free to air pentru posturile cu acoperire nationala, pentru pachetul urmatoarelor trei sezoane nu mai putin de patru canale au intrat in lupta. Telekom Sport, Digi Sport, Pro TV si, surpriza, Kanal D se vor duela pentru achizitionarea drepturilor de la UEFA, unele al caror pret a crescut odata cu modificarea formatului competitiei si la solicitarea expresa a marilor cluburilor. In plus, ca element de noutate fata de sezoanele anterioare, UEFA a scos din ecuatie obligativitatea ca o partida pe etapa sa fie transmisa de posturile free to air cu acoperire nationala, pentru aceasta optiune ramanand la dispozitie doar pachetul rezumatelor. Astfel, Pro TV intra in competitie directa cu posturile de nisa Telekom si Digi care ar putea incerca o alianta precum cea de la Formula 1, cu drepturi tv achizitionate la comun. Telekom ramane favorita la achizitionarea acestor drepturi pentru Romania daca ne uitam la ce s-a intamplat in imediata noastra vecinatate, unde a achizitionat deja pachetele de transmisie in tari precum Bosnia, Serbia, Muntenegru si Macedonia.

Look mișcă puternic pe piața TV de sport

La fel de adevarat este ca, in lipsa unui numar de abonati suficient de mare pentru amortizarea investitiei, Telekom a sublicentiat din faza optimilor de finala catre Look Tv meciurile din Champions League si Europa League. Mutarea e una cu bataie mai lunga si ar avea la origine, spun surse din media, o intelegere la doua capete intre Telekom si RDS pentru transmiterea competitiilor de mai sus pe fiecare din cele doua mari retele de cablu/satelit tv in eventualitatea in care licitatia comuna Telekom-Digi ar pica.

Surpriza Kanal D

Postul detinut de familia turca Dogan vrea in grila proprie meciurile din Champions League si Europa League dupa succesul urias inregistrat cu reality show-ul Exatlon, unul inclinat spre aptitudini sportive si care beneficiaza de comentariul a doi cunoscuti crainici sportivi de televiziune. Kanal D a transmis, ne amintim, la aparitia in Romania meciuri din prima liga de fotbal in dorinta de a-si creste audienta, pentru ca mai apoi sa renunte la orice fel de implicare in piata media de sport.