Programul de tabere “ARC”, lansat la Guvern

Programul de tabere “ARC” ediţia 2018, dedicat în acest an celebrării Centenarului Marii Uniri, a fost lansat la Guvern în prezenţa prim-ministrului Viorica Dăncilă, fiind aşteptaţi să participe 3.000 de etnici români din afara graniţelor, elevi, tineri, studenţi.

În cadrul evenimentului, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, şi ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, au semnat un protocol de colaborare între MRP şi MTS dedicat programului de tabere “ARC”, ediţia 2018 – “ARC CENTENAR”. Premierul Viorica Dăncilă a subliniat că ediţia de anul acesta a taberelor ‘ARC’, cea de-a zecea, are o însemnătate istorică deosebită, fiind dedicată Centenarului Marii Uniri. Premierul a mulţumit şi celor 30 de reprezentanţi ai presei de limba română din comunităţile istorice prezenţi la eveniment pentru munca pe care o fac şi “pentru modul în care luptă pentru cei din Serbia, din Ungaria, din Republica Moldova, din Ucraina, pentru a citi în limba maternă ştiri despre România şi despre modul în care promovează România”. Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului, a punctat că programul taberelor ARC este unul care are continuitate, având în vedere că a ajuns în al zecelea an de funcţionare.

“Colaborarea bună pe care o avem cu Ministerul Românilor de Pretutindeni, iată, astăzi, se reconfirmă prin acest protocol pe care l-am semnat, proiect prin care 3.000 de tineri ai familiilor din diaspora vor veni în taberele din România, ocazie cu care vor avea posibilitatea să facă o multitudine de activităţi, să vadă locuri noi, să se conecteze iarăşi cu ţara şi cu cultura românească. Sunt convinsă că pe viitor vom extinde această colaborare cu Ministerul Românilor de Pretutindeni şi pe partea de domeniu al sportului. Avem comunităţi solide de români, cu mulţi sportivi, atât în vestul Europei, în ţări precum Franţa şi Italia, dar şi în zonele vecine României. Eu cred că pot apărea viitori campioni care să reprezinte România, chiar dacă trăiesc peste graniţe. Pentru ei, dar şi pentru noi ar fi o onoare să joace alături de echipele noastre naţionale, să reprezinte România chiar dacă trăiesc peste graniţe. Cred că ar fi mândri şi s-ar simţi apreciaţi la adevărata lor valoare”, a declarat Ioana Bran. Ministrul a menţionat că anul acesta taberele vor fi găzduite în judeţele Tulcea, Neamţ, Hunedoara şi Gorj. “ARC” este parte a Programului de guvernare 2018 – 2020 şi face parte din pilonul Educaţie “Nicolae Iorga”, înscriindu-se în Planul anual de acţiuni proprii al MRP.