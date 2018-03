PSD Satu Mare are propuneri concrete pentru investiţiile din judeţ

Duminică, sediul PSD Satu Mare a fost gazda unei interesante conferinţe de presă, în care preşedintele filialei sătmărene, Aurelia Fedorca, a declarat că organizația PSD din județul Satu Mare a mers la Congresul PSD și la Guvernul Dăncilă cu peste 224 de propuneri de investiții pentru județul Satu Mare.

La întâlnirea cu presa au mai fost prezenţi Ioana Bran, ministrul Tineretului şi Sportului, senatorul Gabriel Leş, precum şi Radu Roca, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

PSD a propus 224 de investiții pentru județul Satu Mare “În primul rând, am ținut să ne vedem și după Congresul Extraordinar al PSD, dar și pentru că nu am mai făcut-o de mult și s-au întâmplat multe lucruri bune, spunem noi. O facem azi și nu în timpul săptămânii pentru că am vrut să-i avem alături de noi și pe colegii noștri din Guvern, pe ministrul Ioana Bran și pe vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Radu Roca. Referitor la participarea la Congres, vreau să vă spun că la cele 100 de măsuri anunțate de premierul Viorica Dăncilă și care vor fi implementate în anul Centenarului Marii Uniri, am contribuit și noi, cei din Satu Mare. Noi am mers la Congresul Extraordinar cu o listă clară de obiective de investiții pe care Guvernul și le-a asumat că le va susține pentru a fi implementate. Există fonduri, iar Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a apăsa pe accelerație pentru a da drumul investițiilor în toată țara. La nivelul județului Satu Mare sunt 224 de obiective în infrastructura locală și mă refer la PNDL 1 și PNDL 2, dar și unele mari din alte fonduri guvernamentale”, a declarat Aurelia Fedorca. De asemenea, am aflat că din cele peste 200 de propuneri, 76 au fost pentru drumuri și 57 pentru alimentarea cu apă. Printre propuneri se mai numără finanțarea centurilor de ocolire a municipiului Satu Mare și Carei, plus modernizarea unor școli și grădinițe. „Totodată, prin ambițiosul proiect de țară pe care l-am susținut la Congres, supunem dezbaterii publice, în anul Centenarului, cinci convenții naționale la care vor fi invitați să participe Președinția, Banca Națională a României, Academia Română, partidele politice, mediul universitar, sindicatele, patronatele și, nu în ultimul rând, societatea civilă, toți românii.” a mai declarat preşedintele PSD Satu Mare.

Sală Polivalentă la Satu Mare cu implicarea majoră a Primăriei

Unul din visele sătmărenilor,acela de a avea o Sală Polivalentă, este foarte realizabil însă e nevoie şi de implicarea serioasă a primăriei. Acest lucru l-a transmis ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, care a declarat că pentru o Sală Polivalentă este nevoie de implicatea Primăriei, deci implicarea municipalității iar dacă Primăria nu are buget pentru așa ceva să facă un proiect și să îl depună Companiei Naționale de Investiții. “Deci, aceasta ar fi modalitatea cea mai palpabilă pentru realizarea unei săli polivalente (…) Din păcate, bugetul Ministerului Tineretului și Sportului nu permite realizarea și dezvoltarea de noi infrastructuri, ci doar menținerea acelor baza sportive pe care deja le avem. Acesta ar fi un răspuns cât se poate de sincer”, a declarat Ioana Bran. Ministrul Bran ne-a mai informat că toate proiectele ce vizează organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020, în care România va fi ţară gazdă, sunt în grafic. “A trecut deja o lună și jumătate de la numirea mea în această funcție și pot să spun că am intrat foarte serios în activitate, cu program plin inclusiv în weekend-uri, motiv pentru care nu am putut programa mai repede această întâlnire. În această perioadă am avut la minister întâlniri cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru tineret, cu reprezentanții organizațiilor studențești, dar și cu peste 100 de conducători ai Direcțiilor Județene și ai cluburilor sportive, cu directorii Caselor de Cultură Studențești și apoi ai Complexurilor Sportive Naționale. Am discutat despre proiectele pe care ministerul le derulează pentru aceştia, precum şi despre crearea și îmbunătățirea unor programe pe care ministerul se va concentra în perioada următoare. Pentru perioada următoare mi-am propus vizite pe la cât mai multe structuri ale MTS din țară, pentru a vedea problemele existente și a lua măsuri pentru îndreptarea acestora”, a declarat Ioana Bran.

Beneficiile trecerii la Euro

Senatorul Gabriel Leş, prezent şi el la conferinţa de presă susţinută la sediul PSD Satu Mare, a declarat că, printre priorităţile Senatului, este adoptarea monedei euro până în anul 2024. “Una dintre convențiile naționale pe care le-am adoptat la Congres este cea pentru implementarea monedei Euro până în 2024, care a fost extrem de bine primită și apreciată de înalți responsabili ai Comisiei Europene. Pentru toți românii, adoptarea euro ca monedă națională va aduce beneficii inclusiv prin includerea țării noastre în prima linie alături de Germania, Franța, Olanda, Spania, Italia, Belgia. Această Convenție Națională pentru adoptarea monedei Euro până în 2024 este un proiect de solidaritate națională, firesc, după aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Presupune curaj, responsabilitate și viziune, dar reprezintă un pas obligatoriu pe care România trebuie să-l facă.Asta arată că atunci când românii sunt uniți în jurul unui proiect național, România e apreciată și respectată de străini”, a subliniat senatorul Leş. Tot de la el am mai aflat că PSD lucrează la modificarea Legii privind achizițiile publice, Codul administrativ, Noua lege a pensiilor, modificarea legii privind achiziția terenurilor agricole, Legea redevențelor, Legea privind exploatațiile offshore, modificarea Legii minelor, modificarea Legii insolvenței, Legea turismului, Legea lobby-ului. “Trebuie să protejăm, să încurajăm și să respectăm capitalul românesc”.

Radu Roca îşi doreşte să facă performanţă la Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Fostul viceprimar al municipiului Satu Mare şi unul dintre cei mai vocali consilieri PSD, Radu Roca, a fost numit de puţin timp vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Prezent şi el la conferinţa de presă ne-a declarat că pentru el este o onoare dar şi o provocare numirea în această funcţie și ne asigură că va face tot ce îi stă în putință pentru a face performanță. “În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată și pentru șansa pe care mi-au oferit-o, nominalizându-mă pentru acest post, de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Vă mulțumesc și vouă, jurnaliștilor, pentru că ați reflectat asupra acestei știri. Am preluat de luni mandatul, la București, iar primele zile sunt mai mult de acomodare și familiarizare. Deși la o primă privire nu pare o instituție grea, vreau să vă spun că este o structură foarte complexă. Principalele noastre priorități decurs din programul de guvernare pe mediu și din directivele europene care ne-au fost trasate pentru protejarea mediului”, a transmis Radu Roca.

Florin Dura