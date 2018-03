Reportaj. În exclusivitate: Afdam si Cfaim în dialog neconvențional cu o mare campioană

Bună dimineața stimați cititori și dragi copii! Suntem Afdam și … Cfaim, … umilii dumneavoastră corespondenți de politică internă și internațională ai Agenției de Știri – Tsev Dron Ed Atezag și avem bucuria să vă relatăm un eveniment unic pentru iubitorii sportului cu spadă … și nu numai din România. Ne aflăm la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Satu Mare unde suntem martorii unui eveniment emoționant pentru comunitate: vizita multiplei campioane, naționale, mondiale și olimpice de scrimă Amalia Tătăran, care după ani de activitate competițională se află în vizită la școala care i-a pus bazele formarii umane și educative, care a ajutat-o la consolidarea succesului în drumul de mare campioană.

Un palmares de excepție

Posesoare a peste 25 de titluri de campioană națională la diferite categorii de vârstă; medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de cadeți – individual din 2010 și cu aur la Jocurile Olimpice Europene pe echipe – din anul 2015 de la BAKU; medaliată cu bronz la Campionatul European de cadeți – echipe din 2011 de la KLAGENFURT și cu argint la Campionatul European de juniori – individual din 2013 de la Budapesta … câștigătoare a Medaliei de argint la Campionatul European seniori pe echipe din 2013 de la ZAGREB, a câștigat bronzul la Campionatul European pentru Tineret – individual din 2015 de la VICENZA și cu argint la Campionatul European de Tineret individual din 2017 de la MINSK.

În același an a câștigat medalia de bronz la Campionatul European pe echipe la TBILISI… câștigătoare a cupei României atât la individual cât și la echipe și participantă la prima ediție a Jocurilor Olimpice de Tineret din Singapore în anul 2010; șefă de promoție în 2013 la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare și desemnată de 3 ori sportiva județului Satu Mare … (hhhm Cfaime hai să facem o prezentare super tare): pa, pa, pa, pam,pa,pam … doamnelor și domnilor avem deosebita onoare și plăcere să v-o prezentăm pe … AMALIA ALEXANDRA TĂTĂRAN!

Fetița Amalia Tătăran … tuturor copiilor din lume

”Când am fost copil nu realizam ce se întâmplă cu mine; treceau zilele, săptămânile, chiar și anii … eu făceam același lucru și acum dacă stau să mă uit în spate, realizez că nu toți copii de pe vremea mea au reușit să facă ceea ce am făcut eu și conștientizez că toate eforturile de atunci nu au fost un sacrificiu pentru mine, pentru că așa am crezut că trebuie să fac.

Am considerat că trebuie să fac sport și școală … n-am avut timp să mă joc cu păpuși, jucării sau cu alți copii pe-afară, pentru că pentru mine a fost normal să merg la antrenament, nu să mă joc cu păpușile.”

Vorbește-ne de părinții tăi

”Cred că mi-ar lua o veșnicie și n-aș termina nici atunci să le fac un portret … ceea ce sunt astăzi le datorez și le mulțumesc pentru că eu nu aș fi ajuns unde sunt dacă ei nu erau, pentru că mă susțin în continuare chiar dacă eu stau acum în București. Legătura dintre noi este una specială, pentru că eu sunt singurul copil al lor … astfel încât ei și-au consumat și canalizat viața și existența asupra mea.

Nu a existat zi sau noapte în care ei să nu se gândească la mine și – n care eu să-mi doresc ceva și să nu am … după posibilități bineînțeles. Ceea ce fac acum … e ca un loc de muncă, pentru asta sunt plătită și asta fac zilnic … pentru asta muncesc, acesta-mi este ”jobul” scopul în viață … am început prin disciplină, pentru că ambii părinți așa m-au învățat, inclusiv bunica care m-a crescut până la 6 ani și am fost pe principiul că ceea ce încep trebuie să și termin. Ca în orice alt domeniu, eu spun că dacă ești perfecționist trebuie să te dedici muncii tale.”

”Pentru mine banii nu constituie un impediment în a-mi face sau nu treaba cel mai bine.

Consider că în anul 2013 când m-am transferat de la clubul din Satu Mare am făcut o alegere de viitor, pentru că … cu toate sacrificiile realizate pentru ca eu să rămân aici, viitoru-mi era în nebuloasă și nu-mi garanta nimeni faptul că dacă voi rămâne aici voi putea performa în sport; din acel moment alegând să plec la Clubul Sportiv Dinamo București. Nu consider că din punct de vedere financiar banii pot prima în fața unei activități sportive de atâția ani, realizate cu pasiune și cu plăcere. Am 23 de ani, peste 18 ani trăiți în sport și nu consider că 5 milioane de lei (bani vechi n.r.) mi-ar putea determina vreo hotărâre de a mă lăsa sau nu de realizarea vreunui proiect. Cu toate că în alte sporturi, de exemplu în fotbal se câștigă colosal, (nu pot să compar scrima cu fotbalul), dar personal sunt mulțumită de alegerea făcută și din punct de vedere financiar … așa că atâta timp cât voi fi sănătoasă voi încerca să continui pe acest drum.”

”Pentru mine ”Mircea Eliade” înseamnă anii din copilărie. … eram înainte cu o oră de a începe antrenamentul cu ghiozdanul în spate spunându-i bunicii: «haide bunica mergem … haide bunica mergem» … eram nerăbdătoare …

Școala ”Mircea Eliade” mi-a adus punctul de start, atât din punct de vedere școlar – educativ cât și sportiv, pentru că-n această sală de sport mi-am început activitatea, la început cu karate, ulterior continuând cu scrima. Chiar am învățat la ”Mircea Eliade” … aveți niște profesori extraordinari și bazele educative pe care le am la ora actuală sunt datorate și acestei școli … mai ales pentru că observ în zilele noastre, că examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat au început să devină din ce în ce mai mult puncte nevralgice în existența elevilor din România care nu mai citesc nu se consultă cu o carte. Vreau să mulțumesc într-un chip deosebit doamnei Profesoare pentru învățământul primar Rodica Roatiș care mi-a fost învățătoare, pentru faptul că m-a învățat să scriu și să citesc … pe urmă sunt recunoscătoare domnului diriginte Ioan Mock, care m-a primit dintr-a V-a la dânsul în clasă și timp de doi ani, a avut grijă de educația mea până în clasa a VII când a devenit directorul școlii și eu m-am mutat la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare.”

”Amalia reprezintă o stea, o lumină care-și va pune amprenta albă, argintie, aurie asupra Olimpiadei ce se apropie. (Prof. Ioan Mock fost diriginte al Amaliei – Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Pentru un profesor, pentru un diriginte este o bucurie mare când se întâlnește cu un fost elev, mai ales dacă el este campion. Amalia a venit la mine și a insistat să-i fiu diriginte în clasa a V-a … a fost cea mai cuminte fetiță din clasă care-mi spunea «… domn’ diriginte știți când învăț eu? Noaptea … și a doua zi trebuie să fac față la toate exigențele școlii …» Aveam o clasă deosebită … în prezent sala este situată în cabinetul de religie etajul II, corpul A … Era invidiată de anumite colege pentru că avea succes în toate … nu numai la nivel de școală, (pentru că putea fi considerată oricând șefă de promoție, întotdeauna având numai medii de 10), ci și pentru rezultatele deosebite din sport. Îi spuneam de multe ori: dar nu-mi aduci și mie sabia aceea ca să vedem cât este de sofisticată? … și am văzut că totuși trebuie să ai o forță serioasă, concentrare deosebită … și în ceilalți copii din clasă, în inimile lor se bucurau ,,, ne mândream și simțeam în suflet că de fapt în clasa noastră va fi un campion și nu știam când va veni acel moment! Până la urmă acel moment a venit din clipa în care ea ne-a părăsit și-a plecat la L.P.S. pentru că eu am fost pus director, dar pentru ea atunci cariera urca ca un avion care decolează ca să ajungă sus în cer, a ajuns în al 9-lea cer și ne bucurăm pentru prestigiul pe care-l aduce României. Mulți pleacă din România, rămânând în urma lor penumbre șterse și anonime.”

”Nimic nu este întâmplător că am avut-o pe Amalia ca elevă; sinceritatea, lumina din privire, tenacitatea și liniștea sufletească pe care o emana în fiecare oră, îi încununa succesul din cariera sportivă, dovedindu-i talentele personale. (prof. Mariana Sălăgean – Director Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Atunci când pragul nostru, al școlii este călcat de un campion național, mondial, olimpic, membru în lotul național, fostă elevă a acestei școli, promovată de un director, la fel fost elev al acestei școli, consider că avem un moment care trebuie înscris în Cartea de Onoare. A reprezentat un model de modestie. Când venea din concursuri (știam că este acolo de la domnul diriginte), era modestă și nu-mi spunea când lua Locul I, niciodată nu s-a lăudat … aflam de aceste rezultate de la domnul diriginte și din presă. Astăzi, mai mult ca oricând, îl rog pe domnul director (Adrian Ardelean – Director Executiv D.J.S.T. Satu Mare, n.r.) să fie alături de sportivi, să sprijine sportul sătmărean, pentru ca Amalia noastră (așa cum îi spuneam noi) să strălucească din nou pe podiumul olimpic.”

”Este o zi de sărbătoare și o mare onoare pentru noi, pentru școala noastră … (prof. Francisc Gyokos – Dir. Adj. Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare)

… pentru că o fostă elevă a noastră, o mare campioană, a venit să le vorbească copiilor despre sport, despre rezultatele sale deosebite obținute în decursul anilor, povestind modul în care și-a început cariera, munca și sacrificiile. Îi urăm ca pe viitor să aibă succese din ce în ce mai mari, să ajungă cât mai sus pe podium și să ne reprezinte țara la cel mai înalt nivel.”

”Suntem foarte mândri s-o avem pe Amalia alături de noi, ne bucurăm de prezența ei, ne bucurăm că am reușit s-o aducem la Satu Mare, ea fiind mai mult plecată în turnee și competiții. (Adrian Ardelean – Director Executiv D.J.S.T. Satu Mare)

Prezența Amaliei Tătăran în județul nostru se datorează unui program desfășurat de Ministerul Tineretului și Sportului numit «Campionii în școli, licee și facultăți», un program ce aduce-n fața elevilor oameni cu performanțe în sport, care duc cu mândrie mai departe numele județului nostru, precum și-a României. Pe viitor ne dorim ca timp de doi ani să ducem câte un campion în fiecare școală și liceu din Satu Mare; nume grele ca: Cristina Stahl; Simona Pop; Marius Ghineș … oameni pe care ne putem baza în această activitate.”

În loc de final

”Amalia îmi dai un autograf?” ” Și mie!” ”Și mie … și mie … mie!” Amalia … noi Afdam și Cfaim … te rugăm să transmiți tuturor românilor care ne citesc, un mesaj din inimioara ta de campioană … ”Trebuie să știți că pentru mine, chiar dacă am plecat de atâția ani din Satu Mare, este o plăcere deosebită să mă reîntâlnesc cu familia, cu prietenii, cu foștii profesori, cu toți aceia care m-au susținut și mă susțin în continuare necondiționat. Chiar dacă sunt departe, am o bucurie foarte mare să văd că domnii profesori mă recunosc după atâția de la momentul existenței mele ca și copil … Satu Mare este un oraș cu oameni de calitate. Orice sătmărean ajuns în capitală, se poate mândri oricând cu faptul că este sătmărean.

Valeriu Ioan