România- Suedia, azi la PROTV

Componentii echipei nationale au revenit in tara , din Israel, direct la Craiova, unde azi de la 21:30 vor intalni Suedia in al doilea amical din aceasta luna. După câteva ore de odihnă, Cosmin Contra a împărțit lotul în două: jucătorii care au evoluat ca titulari în amicalul cu Israel au avut parte de o ședință de refacere, în timp ce restul jucătorilor s-au pregătit pe un teren sintetic din oraș, anunta site-ul FRF.ro. Tricolorii au fost vizitați la ședința de pregătire de fostul internațional Gheorghe Craioveanu și de antrenorul celor de la CS U Craiova, Devis Mangia. Selectionerul Contra ii are la dispozitie pentru meciul de marti pe urmatorii jucatori:Portari: Ciprian Tătărușanu (Nantes, 48/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Niță (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobonț (AS Roma, 85/0).Fundași: Romario Benzar (FCSB, 10/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moți (Ludogorets, 12/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 23/0), Dragoș Grigore (Al Sailiya, 31/0), Alin Toșca (Benevento, 10/0), Ionuț Nedelcearu (UFA, 0/0), Nicușor Bancu (CS U Craiova, 1/0).Mijlocași: Mihai Pintilii (FCSB, 40/1), Răzvan Marin (Standard Liege, 9/1), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul, 0/0), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Royal Mouscron-Péruwelz, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, 0/0), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5), Dennis Man (FCSB, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 13/1), Alexandru Mitriță (CS U Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 8/4).Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 21/6), George Țucudean (CFR Cluj, 2/0).Meciul Romania – Suedia va fi transmis de PROTV.